旗下經營老爺小花園、玖尹及君尹Brisé的豐麗保集團，今年以「聖誕遊樂園」為主題，透過燈飾與節慶裝置妝點伊通公園，將周邊空間營造成充滿冬日氣息的城市角落。其中，景觀餐廳「老爺小花園」同步推出聖誕限定套餐與冬季烘焙甜點，從浪漫雙人晚餐到親友聚餐，都能感受濃厚節慶氛圍。

老爺小花園自12月19日至12月25日推出聖誕限定套餐，包含前菜、沙拉、麵包、湯品、主菜、甜點及飲品，價格1,688元起加一成服務費。餐點從宮保大蝦球、煙燻鮭魚布拉塔乳酪沙拉揭開序幕，接續供應聖誕樹造型海苔麵包與卡布奇諾松露蘑菇濃湯，主菜則有法式羊排、台塑牛小排及龍蝦明太子醬搭配法式帶骨豬肩排三款選擇，價格分別為1,688元、1,888元及2,088元。12月24日、25日晚餐時段僅供應聖誕套餐。

甜點部分，12月8日至25日推出三款期間限定作品，包括焙茶栗子生乳捲、抹茶巴黎布里斯特與木頭蛋糕，售價分別為250元、250元及280元。其中抹茶巴黎布里斯特以抹茶穆斯林醬搭配台灣草莓，呈現紅綠交錯的聖誕色彩；木頭蛋糕則結合巧克力、榛果慕斯與莓果果醬，重現法式聖誕經典。

此外，12月19日至25日另限量推出伯爵柑橘巧克力咕咕霍夫，選用日本麵粉、法國奶油，加入糖漬橘皮、苦甜巧克力與伯爵茶，適合節慶期間與親友分享。

◎老爺小花園royal petite garden ．地址：台北市中山區伊通街31號 ．電話：02-2518-3381

豐麗保集團今年以「聖誕遊樂園」為主題，透過燈飾與節慶裝置妝點伊通公園，將周邊空間營造成充滿冬日氣息的城市角落。圖／老爺小花園提供

老爺小花園聖誕甜點。圖／老爺小花園提供

伯爵柑橘巧克力咕咕霍夫。圖／老爺小花園提供

聖誕套餐中的法式羊排襯杏仁堅果香料佐羊骨醬。圖／老爺小花園提供