禾聯碩2027年新品發表會以「Hi美好生活」為年度核心主題，以「人性化AI」理解生活需求，讓家電成為日常中的聰明夥伴，為消費者在家的每一度空間打造便利、舒適的智慧體驗。

本次發表會以智慧空調領軍，推出搭載智能溫濕雙控與語音聲控的全新SR系列，有效改善環境潮濕黏膩的不適感；同時發表14至33kW輕商用空調，採「免燒焊」安裝設計，大幅提升施工效率與安全性。此外，旗下YAMADA山田空調、代理品牌SHARP空調及英系風格Scion亦同步展出多款生活新品。

禾聯液晶今年發表國產首發且獲台灣精品獎肯定的「RGB MiniLED極光系列」液晶顯示器，精準控光技術有效提升色彩純淨度與明暗層次；冰洗與小家電陣容同樣全面升級，包括十字對開四門冰箱、變頻冷凍櫃、添加鋅離子抗菌材質的DD直驅變頻洗衣機，以及結合聲控、手勢與人體追蹤三大模式的AI全域循環扇、綠光顯塵手持吸塵器與外型超萌的中信聯名小家電系列，滿足不同智慧生活需求。

總經理洪堯鴻指出，禾聯今年空調、風扇與電視銷量皆穩居台灣品牌第一，帶動前10月營收穩健成長逾2%，高CP值的YAMADA空調佔比更從去年個位數躍升至雙位數。展望2027年，禾聯碩將持續以人本科技與創新研發為驅動力，以空調為核心，同時加速洗衣機、冰箱及小家電產品線發展，深化全方位人性化AI智慧家電布局。

語音聲控系統升級支援更靈活的口語指令。記者沈昱嘉／攝影

AI全域循環扇領先導入結合聲控、手勢開關與人體追蹤3大智慧模式。記者沈昱嘉／攝影

禾聯推出一系列超實用的中信聯名小家電。記者沈昱嘉／攝影

禾聯空調隆重推出全新SR系列智慧空調，全面搭載智慧溫濕控制技術。記者沈昱嘉／攝影

禾聯推出全新592L變頻十字對開四門冰箱，搭載可於8°C至-20°C自由調整的獨立靈活變溫室。記者沈昱嘉／攝影