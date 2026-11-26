Balenciaga經典Le City包款在2026年迎來問世25周年，品牌自11月10日起啟動全球慶典，將多地專賣店改造為Le City House，並推出與藝術家Damien Hirst的聯名系列。今日Balenciaga特別於微風信義專門店舉辦活動，除了劉以豪與陳庭妮現身站台，現場並帶來多款骨董級機車以及工匠快閃示範。

劉以豪與陳庭妮今日皆以俐落造型搭配Le City包款亮相，其中陳庭妮換上了2027春夏的Look 61，以黑色寬版長襯衫搭配粉紅色流蘇皮裙，劉以豪身上造型則出自2027春夏Look 70的雕塑感連帽拼接跳色尼龍運動外套；其中陳庭妮大方曬出身為Le City包的粉絲身份，親吐她人生初次前往巴黎買的包款正是Balenciaga的機車包；此外多層次穿搭的劉以豪則幽默表示，他非常喜歡今日身上外套，是他平常就會穿著的風格，尤其咖啡色搭配螢光綠，呈現非常立體的輪廓。

Le City自2001年問世以來，以柔軟皮革、隨興垂墜輪廓與金屬扣環配件建立鮮明辨識度，當年品牌從機車騎士夾克得到靈感，將皮鬚、金屬釘釦、皮鞋雕花等細節轉生於包款設計；推出時一度被視為小眾設計，但在千禧年代獲Kate Moss、等指標人物私下愛用後迅速翻紅，帶動隨興包款風潮延續十餘年，成為流行文化史上的經典設計。活動現場並展出8個骨董Le City包款，年份橫跨2009到2015年。

為慶祝25周年，Balenciaga攜手英國當代藝術家Damien Hirst推出限量聯名系列，藝術家長期探討死亡、生命、存在等議題，因此本次聯名系列將其經典的波點、蝴蝶、旋轉繪畫與拼貼文字等手法轉化為包款、配件以及刺繡徽章。系列涵蓋迷你、小型、中型包款及錢包、掛飾，並加印Damienciaga的手寫聯名字樣，讓前衛當代藝術與經典包型產生直接對話。

同時Balenciaga也將世界各地專門店打造為以Le City House之名的沉浸式空間，串聯品牌檔案、影像、各年代街拍與收藏家私物，呈現Le City自2001年至今的演變。今日Balenciaga微風信義專門店的外牆便加以Damien Hirst的經典彩色波點，同時店內並有香港來台的工匠駐點，現場提供Le City包的縫線替換，同時工作檯邊另提供串珠、小型吊飾、貼紙等多樣化配件，除了重新接軌Le City誕生的Y2K風潮，也為全新包款賦予個性化變奏。

2026年推出的Le City包款延續多元尺寸與輪廓設定，涵蓋迷你、小型與中型等規格，並提供多樣色彩與材質選擇，兼顧日常容量與造型彈性。全系列除透過限定活動與巡迴展曝光外，亦同步於全球特選Balenciaga專賣店與官方網站balenciaga.com販售，延續這款經典包款的市場生命力。

巴西超模Gisele Bündchen也曾在Y2K風潮時選用Le City包款。圖／Balenciaga提供

因參演福斯廣播真人秀《拜金女新體驗》而走紅的Nicole Richie除當年曾選用Le City機車包，也成為2026全新形象的拍攝偶像之一。圖／Balenciaga提供

超模Kate Moss早在20年前正是引領Balenciaga機車包的風格舵手。圖／Balenciaga提供

Balenciaga｜Damien Hirst聯名系列Le City紅色中型款，11萬2,800元。圖／Balenciaga提供

Balenciaga｜Damien Hirst聯名系列Le City灰色中型款，10萬8,500元。圖／Balenciaga提供

韓星李柱延Juyeon日前選用了Balenciaga｜Damien Hirst聯名包款。圖／Balenciaga提供

氣質甜美的陳庭妮並大方分享人生第一次到巴黎購入的包款正是Le City機車包，意外暴露早早成為品牌粉絲的一面。記者釋俊哲／攝影

Balenciaga也將巴黎專賣店改造為Le City 25周年特殊店裝，致敬經典。圖／Balenciaga提供

英國當代藝術家Damien Hirst。圖／Balenciaga提供

Balenciaga Le City黃色小型款，價格店洽。圖／Balenciaga提供

Balenciaga Le City銀灰色小型款，價格店洽。圖／Balenciaga提供