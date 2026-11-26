「獻出心臟吧！」壽司郎聯名日本動漫大作《進擊的巨人》，自12月1日起至2027年1月3日期間，以《進擊的壽司》為聯名主題，推出10款聯名餐點、38款珍藏版周邊，全台同步打造6家《進擊的巨人》主題店，並於7家「DIGIRO數位迴轉壽司」店鋪推出期間限定點餐主題，從餐點、周邊到店鋪空間，打造充滿《進擊的巨人》世界觀的聯名體驗。

壽司郎將《進擊的巨人》的經典場景與角色元素融入餐點設計，重溫精彩瞬間。其中「超大型巨人現身！瑪利亞之牆盛合（100元）」，以瑪利亞之牆為設計靈感，集結鮪魚泥、鮭魚與帆立貝三大鮮味，搭配飛魚卵點綴，呈現超大型巨人現身城牆的震撼場景，每份100元。「調查兵團作戰！森林抹茶聖代」則以巨樹森林為設計靈感，以抹茶冰淇淋搭配巧克力棒，呈現高聳林木的意象，每份130元。凡點購即可獲得「兵團插卡」3張，共11款、款式隨機，贈完為止。

巨人來襲，壽司也跟著巨人化！本次推出3款巨型壽司，包括「巨人化生鮭魚」、「巨人化極上鮪魚赤身」及「巨人化炙燒起司大蝦」，帶來視覺與味覺的雙重滿足，每份均為120元，凡點購任一款，即贈「巨人卡牌」1張，共7款、款式隨機，贈完為止。

此外，還有5款聯名限定壽司，包含「玉子」、「花枝」、「極上鰻魚」、「長鰭鮪腹」，以及「蟹肉蟹膏軍艦」，每份40～60元。凡點購任一款，即贈「Q版插卡」1張，共12款、款式隨機，贈完為止。

聯名期間凡點任一「可樂／雪碧／可爾必思／冷泡茶」飲料組合，即可獲得「熱變色馬克杯盲盒」1個（容量450 ml），每套300元。杯身以《進擊的巨人》經典場景為設計靈感，隨著溫度變化展現不同視覺效果，共3款，全台數量36,000個，售完為止。

12月1日起，首波加價購推出「兵團披風展開收納袋」，以調查兵團披風為設計概念，展開披風造型，內藏實用環保購物袋。活動期間單筆發票滿500元，即可加價270元購買1個，每筆最多可加購2個。共3款、款式隨機，全台限量36,000個，售完為止。

里維兵長也來了！12月8日起，推出「人類最強！兵長討伐捲尺」，將里維的魅力融入日常實用小物。內用消費單筆發票滿500元，即可加價150元購買1個，每筆最多可加購2個。全台限量22,000個，售完為止。

12月22日起推出「巨人現身！雙層資料夾」，將《進擊的巨人》的經典元素融入設計，內用單筆發票滿800元，並完成社群任務，即可獲得1個，每筆發票不累贈。全台限量87,000個，贈完為止。

《進擊的巨人》中，莎夏是許多粉絲心中難以忘懷的角色。凡於12月22日至2027年1月3日期間，完成社群任務，即有機會獲得「莎夏巨大馬鈴薯抱枕」，其中莎夏玩偶約高8公分，馬鈴薯抱枕達到60公分，適合粉絲蒐集。 本次聯名特別於全台打造6家期間限定主題店，包含壽司郎台北民權建國店、三重Citylink店、桃園青埔IKEA店、台中遠雄店、台南永康店，以及高雄左營店。店內集結艾連、米卡莎、阿爾敏、里維、艾爾文與漢吉6大人氣角色元素，處處都能發現調查兵團與巨人的蹤跡。

此外，全台7家「DIGIRO數位迴轉壽司」店鋪也將同步推出期間限定點餐模式，讓粉絲在點餐過程中，也能近距離欣賞人氣角色的魅力，享受不同於以往的用餐體驗。

壽司郎攜手《進擊的巨人》，推出一系列聯名活動。圖／壽司郎提供

「人類最強！兵長討伐捲尺」，滿額加購價150元。圖／壽司郎提供

DIGIRO同步推出期間限定點餐模式。圖／壽司郎提供

活動期間推出多款聯名限定壽司。圖／壽司郎提供

聯名期間點購飲料組合，即可獲得「熱變色馬克杯盲盒」，共3款。圖／壽司郎提供

超大型巨人現身！瑪利亞之牆盛合，100元。圖／壽司郎提供

調查兵團作戰！森林抹茶聖代，130元。圖／壽司郎提供

兵團披風展開收納袋。圖／壽司郎提供

莎夏巨大馬鈴薯抱枕，高度達到60公分。圖／壽司郎提供

兵團披風展開收納袋。圖／壽司郎提供

兵團披風展開收納袋。圖／壽司郎提供

「兵團披風展開收納袋」共3款，滿額加購價120元。圖／壽司郎提供