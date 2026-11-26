2026年世界兒童日之際，路易威登（Louis Vuitto，簡稱LV）以十年「LOUIS VUITTON for UNICEF」夥伴關係，重申對弱勢兒童的承諾。自2016年攜手以來，這項合作已為聯合國兒童基金會（UNICEF）籌集逾2800萬美元善款，投入健康、教育、兒童保護與緊急救援。

2026年，路易威登透過POWER4Girls計畫續簽合作。該計畫橫跨15國、服務10至25歲女孩，路易威登是首家加入此計畫的企業夥伴，支持UNICEF在2030年前透過此計畫觸及至少2000萬名女孩。計畫至今已支持540萬名女孩與逾1100萬名民眾，品牌的投入則讓每年逾10萬名女孩獲得協助，並以教育扎根、技能養成、領導力傳承三大方向推進性別平等。

合作不只在文件上。今年11月，一群「LV for UNICEF記錄員」員工志工走訪秘魯利馬北部與亞馬遜伊基托斯，看見ChicasTec科技培訓、青少年心理健康服務、復振庫卡馬-庫卡米語言的Tapira Pë專案與STEAM科學教育四項倡議落實。2016年以來，代表12種國籍的記錄員已走訪孟加拉、迦納、瓜地馬拉等8國，返國後成為合作大使。

在肯亞，UNICEF支持的「關懷圈」已協助248名身心障礙兒少照顧者，可望擴大推廣；與Huru International合作，逾1萬1000名女孩學會製作可重複使用衛生棉；洛德瓦爾的卡蒂盧女子中學以科學、數位與生活技能課程，協助含難民女孩與30多名視障女孩在內的學生；當地醫院則為懷孕青少女與年輕母親提供產前諮詢與性暴力倖存者照護。

「LOUIS VUITTON for UNICEF」夥伴關係邁入第十年。圖／路易威登提供