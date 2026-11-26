為慶祝東京藝術週，FERRAGAMO自即日起至2026年12月22日止於東京銀座FERRAGAMO精品店公開展出Museo Ferragamo博物館精選館藏。展覽亮點為一雙曾為藝術家安迪沃荷（Aady Warhol）所有的1960年代後期的牛皮牛津鞋，鞋尖至今仍留有顏料痕跡；另一件是由品牌創辦人Salvatore Ferragamo在1938年親手創作的手繪帆布短靴，見證他早期把藝術表達融入製鞋工藝的做法。

此展與「東京藝術週2026」同期舉行，並紀念義大利與日本建交160週年。品牌先前於義大利駐日大使官邸舉辦特別活動，由大使Mario Andrea Vattani主持，前日本足球員中田英壽、藝術家河原尚人與演員福島莉拉等人到場慶賀；銀座精品店的展出則被定位為整個計畫的第二篇章，突破藝術週的時間框架，向公眾開放。

在內容規畫上，官邸的展覽把館藏與官邸收藏的義大利戰後藝術作品同場呈現，包括Lucio Fontana、Alberto Burri、Piero Dorazio與Enrico Castellani等人的代表作；展覽透過藝術與時尚的對話，探討材質、色彩、表面肌理與造型結構等主題。其他展品還包括Ann Craven的水彩作品「Shoe Portrait」、河原尚人「Untitled」與「Game」高跟鞋的並置，以及繡有草間彌生畫作圖案的Marisa包款。FERRAGAMO與日本的淵源可回溯至1958年9月，創辦人唯一一次造訪日本。

藝術家河原尚人出席FERRAGAMO東京藝術週2026的活動。圖／FERRAGAMO提供

演員福島莉拉出席FERRAGAMO東京藝術週2026的活動。圖／FERRAGAMO提供

FERRAGAMO銀座店展覽至12月22日止向公眾開放展出。圖／FERRAGAMO提供

FERRAGAMO銀座店展覽至12月22日止向公眾開放展出。圖／FERRAGAMO提供

FERRAGAMO日前於義大利駐日大使官邸舉辦展覽。圖／FERRAGAMO提供

Ferragamo牛皮牛津繫帶鞋，1960年代後期，採用小牛皮製作的經典牛津繫帶鞋，此鞋款曾為藝術家安迪沃荷所有，典藏於Museo Ferragamo博物館，佛羅倫斯。圖／FERRAGAMO提供

Ferragamo Marisa托特手袋，2008春夏系列，飾有根據日本藝術家草間彌生畫作設計的刺繡圖案，典藏於Museo Ferragamo博物館，佛羅倫斯。圖／FERRAGAMO提供