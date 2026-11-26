九合一地方選舉28日登場，超商搶攻選前造勢及返鄉投票商機。全家（5903）26日表示，交通轉運據點、競選總部周邊門市已加強備貨，三角飯糰、飲用水、茶葉蛋等商品備貨量拉高至平日三倍，投票當天更祭出特大杯美式、拿鐵單杯39元優惠，搶攻選舉人潮商機。

全家看準民眾返鄉投票途中飲食需求，同步推出古早味鮮肉包、起司魚板棒及琥珀燻香雞腿排三款熱食新品。其中，古早味鮮肉包即日起至2027年1月5日，單件特價28元（原價32元），搭配指定品項享49元早餐組合優惠。

全家也搭上選舉「凍蒜」諧音梗，旗下「媽媽煮藝」推出蒜香綜合滷味、韓式蒜味炸雞、香蒜排骨酥及蒜蒜辣烤腿排等四款蒜味小吃，即日起至明年1月5日，指定商品搭配可口可樂、可口可樂Zero或雪碧，現省10元，搶攻選前之夜及開票夜宵夜商機。

此外，近期蜂蜜蛋糕因網路流傳演唱會前食用可減少如廁需求的說法，被網友暱稱為「口服尿布」，全家也搭上這波話題，推薦參加選前造勢活動的民眾作為隨身點心。不過，相關說法並未獲得醫學證實。

投票日限定優惠方面，11月28日當天，Let’s Café特大杯經典美式、經典拿鐵（冰、熱），以及Let’s Tea大杯熱金桔揪喝檸、特大杯冰金桔揪喝檸，均享單杯39元優惠。

另外，11月27日至12月1日，全家「康康5」同步登場，大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵及大杯厚奶拿鐵，同品項第2杯10元；特大杯冰柳丁橙柚綠原價單杯65元，兩杯優惠價75元。