餐飲業漲價潮持續延燒，連鎖咖啡業者也將跟進。路易莎（2758）董事長黃銘賢26日表示，因應明年調薪，全年人事成本估將增加約6,000萬元，路易莎咖啡最快明年1月調漲售價，搭配組合優惠後，實質漲幅約2%至3%，旗下丹生炊事、玖仰等平價餐飲品牌也有調價計畫，咖啡本業明年則規劃再展40家店。

黃銘賢今日出席Selfroom台北大巨蛋店開幕記者會時指出，基本工資調升並非僅影響基層員工，包括門市正職及管理幹部薪資均須同步調整，預估每月將增加約500萬元人事成本，加上物流、工廠及供應商也面臨相同壓力，將進一步推升原物料成本，餐飲業不得不反映成本。

黃銘賢表示，此次調價幅度將較前次小，目前仍在規劃中，將透過單品調價搭配組合優惠的方式，降低消費者負擔。舉例來說，若咖啡調漲5元，消費者搭配三明治購買，可再享5元折扣，盡可能降低調價對消費者的影響。

旗下餐飲品牌方面，黃銘賢坦言，丹生炊事客單價約400元，營運成本已相當吃緊，與玖仰等平價餐飲品牌均有調價規劃，漲幅盡量控制在3%至5%，青焰炭火熟成牛排及白霧時光則傾向維持現行售價。

黃銘賢並表示，路易莎明年確定會調薪，他認為，台灣餐飲服務業與半導體產業薪資差距過大，基層員工薪資仍有提高空間，透過適度調整售價，讓員工薪資、企業經營及股東利益取得平衡。

展店方面，路易莎咖啡今年新展約30至40家店，幾乎都是直營店，加上陸續將加盟店轉為直營，直營店占比持續提升。目前路易莎咖啡門市約550家，其中直營店達250多家，若計入旗下多品牌，集團總店數已逾600家，直營店超過300家。

為降低人力負擔，路易莎也加速門市自動化，大巨蛋店首度導入法國全自動咖啡機，目前掃碼點餐已占營收近兩成，加計門市自助點餐機，顧客自行點餐比例已接近五成，未來更將導入AI語音點餐，並將咖啡師逐步培養為管理人才，提升門市營運效率。

值得注意的是，過去積極發展多品牌的黃銘賢也宣布，未來將不再自行創立新品牌，集團成長動能將聚焦路易莎咖啡、白霧時光及Selfroom健身房三大事業展店，其他餐飲品牌則先透過AI管理系統優化物料及成本管理，待營運體質提升後再進一步發展。