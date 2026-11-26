耶誕季開跑，今年GLORIA OUTLETS華泰名品城以「Christmas Wonderland」為主題，將整座園區變身為充滿19至20世紀復古馬戲魅力的「耶誕尋寶樂園」，三大廣場分別打造各具特色的耶誕主場景。

包括一期「Wanna-land」有耶誕樂隊團高坐大紅摩天輪俏皮迎賓，演奏耶誕組曲。二期「Wonder-land」打造20米高Gloriday華泰穿越耶誕樹是全區焦點，每日16:30-20:00的整點與半點，二期廣場還會上演結合浪漫降雪、聲光效果的「耶誕樹飄雪燈音秀」。三期「Wander-land」每逢周六晚間，還有「Gloriday耶誕馬戲奇幻之旅」在此開演。

「Gloriday耶誕市集」同步開張，網羅36攤品牌，從應景節日美食、異國料理、佳節禮盒，到香氛美妝保養品、各種適合交換禮物的暖心小物，讓消費者從一至三期邊吃邊逛充實遊逛。

耶誕季當然也要犒賞自己，送給自己小禮物。Tory Burch祭出5折優惠，緹花水桶包折扣後8,450元；北台灣最大的Abercrombie & Fitch男女裝款式豐富，5折價就能買到經典LOGO酒紅毛衣，穿出應景又有型的情侶穿搭。還有原價近25,000元的OSIM暖足樂美腿機，在這不到13,000元就能帶回家；Charles & Keith鏈帶瑪莉珍裸跟鞋折後只要1,670元，輕鬆帶雙美鞋回家。

另外，台茂購物中心今年以「CANDY CHRISTMAS TREE糖果繽紛耶誕」打造冬日場景，11米高糖果耶誕樹結合整點燈光音樂秀與糖果香氛；12月還有耶誕親子活動、音樂會、煙火秀及戶外市集接力登場。耶誕節當晚12月25日19:45-19:50，台茂公園將推出300秒的「耶誕節煙火秀」，以璀璨花火點亮冬日夜空。12月26日耶誕周末的19:00-19:30，台茂公園再帶來火焰特技與光影演出。12月26日至27日下午，台茂公園推出戶外耶誕市集，集結30家攤位及餐車，匯聚美食、甜點、飲品與文創小物。

隨著歲末送禮、聚餐與跨年採買旺季，台茂11月26日至1月3日推出耶誕跨年慶，11月26日至12月21日，全館累積消費滿4,500元送300元商品券；還有200點兌換200元商品券的會員限定優惠，每位會員限兌換一次，總獎值高達100萬元的耶誕好禮抽獎也將持續至12月23日。

華泰名品城2026耶誕季，打造復古馬戲魅力的「耶誕尋寶樂園」。圖／華泰名品城提供

集結36家品牌的Gloriday耶誕市集開張。圖／華泰名品城提供

Abercrombie & Fitch、NB Premium陸續加入品牌陣容。 圖／華泰名品城提供

Tory Burch T Monogram Jacquard Mini Bucket Bag原價16,900元，5折特價8,450元。 圖／華泰名品城提供

Abercrombie & Fitch男LOGO圓領毛衣原價3,290元，5折特價1,645元。 圖／華泰名品城提供