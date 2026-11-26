國立科學工藝博物館歡慶30週年館慶，將於2026年12月12日至2027年3月7日推出《動物王國大探險—比薩大學自然史博物館特展》，邀請南台灣觀眾展開一趟跨越生態、環境與時代的探索之旅。本展由台灣翡冷翠文創與義大利比薩大學自然史博物館共同策劃，結合珍貴動物標本、環景影像、情境場景與互動體驗。科工館館長李秀鳳表示：「科學不只存在於課本中，也能透過觀察與體驗變得生動有趣。適逢科工館30週年，很高興迎來這項結合自然史典藏與沉浸式科技的展覽。」

展覽以「生存與適應」為核心，規劃森林、草原、沙漠、海洋、極地及史前生命六大主題，一共展示、介紹多達130種動物，帶領觀眾從不同環境出發，認識地球生命的多樣面貌。展場引進真實動物標本，觀眾可近距離觀察動物的外型、身體構造與特徵，進一步了解牠們如何覓食、遷徙與防禦，又如何運用各種生存策略適應環境。

展覽同時結合大型環景投影、環繞音效與情境空間，讓觀眾彷彿置身草原、海洋或冰雪極地，在視聽體驗中感受不同生態環境的差異。史前生命區則以大型場景及動態機械恐龍，帶領觀眾穿越時空，並搭配恐龍投餵挑戰、化石挖掘等互動活動，讓孩子化身小小探險家，在遊戲中培養觀察力與探索興趣，進而認識生命的演化歷程。

李秀鳳館長指出，展期適逢寒假及農曆春節，是親子共學與出遊的最佳選擇。誠摯邀請大小朋友走進六大主題，認識動物的生存智慧，在親子共遊中培養探索精神，並進一步關注生物多樣性與環境永續。展覽早鳥預售票將於10月23日起開賣，購票請至 udn售票網 。

展覽資訊

展覽名稱｜ 動物王國大探險展－比薩大學自然史博物館 高雄站

展覽日期｜ 2026年12月12日－2027年3月7日

展覽地點｜ 國立科學工藝博物館（高雄市三民區九如一路720號）

展覽時間｜

非寒假期間（2026/12/12－2027/01/20、2027/02/11－03/07）：

每日09:00－17:00

寒假期間（2027/01/21－02/10）：

週一至週五09:00－17:00

週六、週日09:00－18:00

每日閉館前1小時停止售票及入場。

主辦單位｜翡冷翠文創、國立科學工藝博物館

顧問單位｜比薩大學自然史博物館、Art Media Studio