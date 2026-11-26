台南人久等了！知名瑞典家居品牌IKEA宜家家居台南店開幕時間今曝光，IKEA表示，將於12月1日在南紡購物中心開幕，為全台首間進駐購物中心的IKEA小型店，店面約400坪，規畫5間居家展間，開幕期間更推出累積消費滿額贈送購物袋及台南限定裝飾布章，歡迎民眾把握機會將限定好禮帶回家。

IKEA表示，IKEA台南店為台灣首間開在購物中心的IKEA小型店，精選超過2000件展示商品供民眾體驗，其中約1000項可直接購買帶回家，另可透過店內自助查詢及線上訂購，選購全台門市相同的8500多項商品；現場也提供居家規畫諮詢，讓消費者就近選購及安排配送。

此外，展間部分也特別以70年老屋為靈感，呈現台南常見的住商混合生活型態，將住家前方規畫為小型咖啡店，透過木質家具、收納層架及活動推車，展示老屋兼具居住與商業使用的空間可能性，同時設置全台唯一數位展間則利用大型全景投影，呈現不同風格的居家場景，讓民眾可透過平板操作，體驗家具搭配與空間規畫。

IKEA也說，台南身為美食之都，IKEA台南店在美食方面也推出限定專屬台南的限定餐點「虱目魚塔塔堡」，以台灣產虱目魚排搭配塔塔醬、生菜；「府城雙Q聖代」則結合黑糖珍珠與粉角，另外也供應瑞典肉丸、熱狗堡及霜淇淋等品項。

IKEA提到，配合開幕活動，12月1日至30日品牌卡友當天累計消費滿1200元，可獲得經典FRAKTA購物袋及台南限定裝飾布章，每天限量300個；12月1日至5日，消費者憑當天不限金額發票，並完成追蹤及按讚台南店臉書粉絲專頁，可兌換沙發布套再製環保提袋。

IKEA台南店打造全台唯一的數位展間透過大型全景投影呈現精選不同風格的居家場景。圖／宜家家居提供

知名瑞典家居品牌IKEA宜家家居台南店開幕時間今曝光，IKEA表示，將於12月1日在南紡購物中心開幕，為全台首間進駐購物中心的IKEA小型店。圖／宜家家居提供