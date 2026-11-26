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IKEA進駐南紡購物中心開幕時間曝光 台南限定展間、府城雙Q聖代成亮點
台南人久等了！知名瑞典家居品牌IKEA宜家家居台南店開幕時間今曝光，IKEA表示，將於12月1日在南紡購物中心開幕，為全台首間進駐購物中心的IKEA小型店，店面約400坪，規畫5間居家展間，開幕期間更推出累積消費滿額贈送購物袋及台南限定裝飾布章，歡迎民眾把握機會將限定好禮帶回家。
IKEA表示，IKEA台南店為台灣首間開在購物中心的IKEA小型店，精選超過2000件展示商品供民眾體驗，其中約1000項可直接購買帶回家，另可透過店內自助查詢及線上訂購，選購全台門市相同的8500多項商品；現場也提供居家規畫諮詢，讓消費者就近選購及安排配送。
此外，展間部分也特別以70年老屋為靈感，呈現台南常見的住商混合生活型態，將住家前方規畫為小型咖啡店，透過木質家具、收納層架及活動推車，展示老屋兼具居住與商業使用的空間可能性，同時設置全台唯一數位展間則利用大型全景投影，呈現不同風格的居家場景，讓民眾可透過平板操作，體驗家具搭配與空間規畫。
IKEA也說，台南身為美食之都，IKEA台南店在美食方面也推出限定專屬台南的限定餐點「虱目魚塔塔堡」，以台灣產虱目魚排搭配塔塔醬、生菜；「府城雙Q聖代」則結合黑糖珍珠與粉角，另外也供應瑞典肉丸、熱狗堡及霜淇淋等品項。
IKEA提到，配合開幕活動，12月1日至30日品牌卡友當天累計消費滿1200元，可獲得經典FRAKTA購物袋及台南限定裝飾布章，每天限量300個；12月1日至5日，消費者憑當天不限金額發票，並完成追蹤及按讚台南店臉書粉絲專頁，可兌換沙發布套再製環保提袋。
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