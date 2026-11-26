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張鈞甯驚豔90年老牌珠寶大變身！周生生x朱銘美術館經典太極化身擺件
傳承逾90年的周生生集團進駐頂級奢華地標台北麗晶精品，開設全集團暨全亞洲首間「Chow Sang Sang藝廊式精品黃金旗艦店」，首度在台灣以「Chow Sang Sang」之名亮相。首席品牌長周嘉穎、朱銘文教基金會執行長吳素美、晶華國際酒店集團董事長潘思亮都出席開幕剪綵。知性女神張鈞甯，以及實踐大學副教授曲家瑞、藝術家丁春誠也特地出席。
店裝將品牌標誌性的「魚」化為空間語言，以魚游水中的優雅姿態為主軸，透過流暢曲線、訂製玻璃藝術裝置與層疊光影，勾勒出如水波流轉般的視覺節奏，透過策展式空間與藝術典藏作品，讓收藏不只是擁有，更是對文化與美學價值的傳承。張鈞甯配戴YuYu全新黃金鑲珍珠貝母作品亮相，她說：「YuYu系列突破傳統黃金框架的立體感很令我驚豔，不同大小的欖尖形黃金環環相扣，微雕工藝結合鑲嵌與貝母後，在光影下宛如水面波光粼粼般靈動。」她也喜歡該系列無縫疊搭的設計，能讓魚紋圖騰在配戴時自然延伸。
開幕焦點是周生生首度攜手朱銘美術館，以精湛金工重新演繹朱銘經典「太極．單鞭下勢」、「太極．十字手」與「太極．拱門」。店內並展出專為台灣策劃的全新作品：「金巒鎮岳」以玉山為靈感，將群峰層疊之勢凝錬於金藝；「一葉乾坤」以台灣原生樹蛙為主角，呈現萬物共生的意向。配戴「太極．單鞭下勢」黃金別針的丁春誠更形容「金巒鎮岳」的設計「完美地從不同角度具現出動人的山巒起伏以及峰峽紋理」。
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