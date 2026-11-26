農曆春節將至，年菜外帶也成為年節餐飲市場焦點。台糖長榮酒店中餐廳推出「旺福迎春過好年」年菜外帶套餐，集結海鮮、台式手路菜及燉湯，讓民眾免去備料、烹煮的繁瑣，在家也能享用飯店主廚料理，即日起開放預購，讓消費者增加圍爐餐桌選擇。

台糖長榮酒店表示，今年套餐以「五福臨門大拼盤」開場，集結五味冰卷、蒜苗烏魚子、雲南薄片、韭香嫩雞及蜜汁叉燒；主菜包括蒜蓉蒸大蝦、蔥油酸菜蒸石斑及台式紅蟳米糕，另搭配蟲草金鮑椰仁燉雞與煙燻風味嫩子排，從海鮮到燉湯兼顧不同口味。

台糖長榮酒店也說，年菜套餐的菜色皆可單點外，也可加購乾隆一品佛跳牆，選用鮑魚、海參、干貝、排骨酥及芋頭等食材燉煮，另有紅酒燒汁羊小排、大漠風沙嫩子排等選擇；此次年菜主打8人份、優惠價1萬2000元，即日起至明年1月20日開放預訂，數量有限，歡迎有興趣的消費者提早預訂。

另外，整合旅宿、交通資源的菁鑽聯盟，近期舉行例會暨秘書長交接，由格上租車總經理林群盛接任秘書長，台糖長榮酒店為菁鑽聯盟成員之一，並攜手張榮發慈善基金會捐贈40萬，協助折翼天使樂團、彰化及台東等地社福團體推動公益服務，盼透過旅宿及交通產業合作，兼顧消費者服務與社會回饋。