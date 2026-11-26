隨著氣溫下降，超商冬季「冒煙商機」升溫。統一超（2912）旗下7-ELEVEN表示，11月湯品、湯麵相關商品業績較前一個月呈雙位數成長，看好後續低溫帶動暖食需求，攜手乾杯、錢都、老四川、一風堂等知名餐飲品牌，擴大布局日式居酒屋料理、個人鍋物及溫補湯品，預估可帶動相關類別業績成長一成以上。

7-ELEVEN看準單身族及小家庭消費需求，即日起以「日式居酒屋」為概念，推出一風堂醬油豚骨拉麵、炙烤牛肉丼、乾杯炭火燒肉握便當、和風醬燒牛新極大烤飯糰及世界的山將夢幻唐揚雞等商品，透過餐飲品牌獨家醬汁結合超商鮮食廠炙燒技術，強化鮮食商品差異化。

搶攻冬季居家火鍋商機，7-ELEVEN自2024年起推出「饗喫鍋」火鍋專區，整合常溫、冷藏、冷凍三大溫層，網羅湯底、生鮮蔬菜、肉片及冷凍丸餃等上百款商品，目前已導入全台近4,000家門市，並結合外送平台服務，擴大居家餐飲消費商機。

今年冬季再攜手錢都推出牛奶嫩雞鍋，並與老四川合作推出麻辣鍋，另集結煮時光紅燒羊肉爐、這一小鍋經典石頭鍋及TATAS麻辣鴨血等商品，即日起至12月8日，指定商品任選兩件92折、三件88折。

在個人化湯品方面，7-ELEVEN推出博仁堂藥燉排骨、21Plus黑蒜雞湯及極饗蛤蠣燉雞濃湯飯，並與高雄排隊名店北港蔡三代合作開發蒸蛋湯及筒仔米糕，藉由引進地方人氣美食，拓展不同時段的暖食消費需求。

此外，看好冬季進補及農曆春節商機，7-ELEVEN今年年菜預購也擴大雞湯商品布局，一口氣推出七款雞湯，除法租界干貝濃白雞湯、上口美食干貝人參燉烏雞等冷凍商品外，也新增晶華干貝蔘雞湯及珍苑干貝燉雞湯等常溫品項，保存期限達12至18個月，兼顧家庭備餐及年節送禮需求。

即日起至2027年2月14日，消費者可透過門市、ibon、i預購及i划算等通路預購，指定品項任選兩件95折、三件92折。