落實企業永續發展，Global Mall環球購物中心今年受台灣永續能源研究基金會（TAISE）肯定，獲頒永續報告書獎白金級。

Global Mall指出，雖然並非上市櫃公司，仍持續每年自主出版永續報告書，不僅依循國際通用的準則，並委由獨立第三方機構進行查證，顯示推動永續的決心，並且對外一律資訊透明揭露，拉近永續與日常生活的距離。

台灣永續能源研究基金會自2008年起舉辦永續獎項，表彰各界在環境保護、社會責任及公司治理（ESG）的成果。Global Mall這次獲頒永續報告書獎白金級，主要是五大面向獲評審肯定，包括在非上市櫃的背景下自主編製報告書並經獨立第三方查證，展現對接國際的決心；符合GRI全球報告倡議組織的永續報告撰寫標準；符合SASB永續會計準則的永續議題；持續優化ESG網站內容，透過淺顯易懂的互動設計讓永續資訊更貼近大眾；導入國際TCFD氣候相關財務揭露框架，將氣候變遷正式納入營運管理。

此外，Global Mall也同步獲頒由台灣連鎖暨加盟協會舉辦第一屆「連鎖品牌未來獎」；持續升級App多元服務，提升消費便利性，並拓展綠色消費體驗，包含2025年電子禮券使用率達93%。響應環境部「綠食飯桌」政策，推動低碳餐飲，逾9成餐飲品牌參與，將永續理念融入日常消費。

在綠色營運方面，通過SBTi科學減碳目標，完成全據點溫室氣體盤查及第三方查證，2025年碳排強度較2023年下降9%。透過「愛循環」再利用商場建材，結合永續小學堂與共好餐食，將企業資源轉化為教育及社區價值，讓永續理念向下扎根；並藉由永續發展委員會、跨部門工作小組，將ESG納入日常營運管理。