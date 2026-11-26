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愛買蛋塔一天賣破萬顆！再推60公分超長蛋塔 分享型商品吸人氣
看準平價甜點消費商機，愛買量販旗下傳統蛋塔、葡式蛋塔每日合計熱銷破萬顆，26日宣布再推全新「60公分超長蛋塔」，每份售價168元，搶攻家庭聚會及節慶分享商機。愛買透過銅板價商品衝高銷量、百元分享型商品拉升客單價，力拚現烤烘焙業績雙位數成長。
愛買觀察，過往量販烘焙市場以大份量、高性價比的麵包為銷售主力，商品單價多落在30元左右，主要滿足家庭日常餐食需求，近年消費需求逐步延伸至下午茶、休閒點心等享受型消費，為量販烘焙市場開拓新的成長空間。
其中，愛買旗下傳統蛋塔單顆售價15元、葡式蛋塔單顆22元，憑藉低消費門檻，不僅有助提高消費者回購意願，也帶動消費者一次購買多件商品，透過低單價、高銷量創造規模化營收，成為量販烘焙業績成長的新動能。
看好蛋塔市場消費潛力，愛買此次推出每日現烤「60公分超長蛋塔」，平均每公分不到3元，採用酥香塔皮搭配蛋奶內餡，鎖定家庭聚會及節慶派對等分享需求，目前於桃園店、南雅店及水湳店每日限時限量販售，售完為止。
面對零售通路競爭日益激烈，愛買持續透過自主商品研發建立市場區隔，現烤烘焙採取中西並進策略，從西式麵包、蛋塔到中式燒餅，涵蓋早餐、日常餐食及下午茶等不同時段消費需求，藉由商品差異化增加消費者來店誘因，帶動回購及跨品類消費。
為搶攻平價烘焙商機，愛買即日起至12月8日推出多款商品優惠，包括台式傳統砂糖甜甜圈任三個65元、綜合小酥餅五個99元、葡式蛋塔四個85元、甜吐司每條85元，以及家庭號起酥蛋糕每條118元等。
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