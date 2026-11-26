美式賣場好市多（Costco）年度重頭戲「黑色購物節」登場，今年首度將活動檔期由7天延長至14天，自23日起至12月6日推出超過700項優惠商品，涵蓋家電、3C、居家用品、生鮮食品及保健食品等多元品類。活動開跑後，全台各地賣場陸續湧現採購人潮，除首日搶購商機外，長達兩周的促銷檔期搭配每日不同優惠，也帶動會員分批採購、重複來店的消費動能。

觀察黑五開跑市況，包括內湖、南崁及高雄等地賣場，一早即出現排隊人龍，黑鑽會員提早入場的時段也吸引不少消費者前往採購，顯示年度大型促銷活動對會員仍具高度吸引力。其中，內湖店雖有排隊人潮，但現場進場動線規劃清楚，工作人員引導會員有序入場，並貼心提供瓶裝水，兼顧購物效率與服務品質。

今年黑五優惠商品選擇多元，民生消費用品、季節性商品及小家電均受到消費者關注，包括18.1公斤ARM&HAMMER貓砂特價525元、Oceanrich磨豆機1779元、涼感舒眠枕785元等，另有洗衣精、衛生紙、冷凍水果、肉品及乳清蛋白等商品，成為家庭日常補貨及精打細算族群的採購目標。

隨著氣溫逐漸下降，寢具及冬季用品也成為本波促銷亮點，其中，11月27日推出的雙人蠶絲冬被優惠達千元，吸引有換季需求的消費者提前規劃採購。此外，投影機、保健食品及玩具等商品也受到關注，搭配年底聖誕節及年節送禮需求，可望進一步挹注節慶消費商機。

值得注意的是，今年黑五檔期延長至兩周，會員購物模式也呈現分批採購的現象。部分消費者在活動首日優先購入日常所需商品，再依照每日特價清單安排後續購物行程，不必一次購足所有商品。由於鎖定的優惠商品分散於不同日期，部分會員更規劃多次前往賣場採購。

相較於過往集中在一周內的搶購模式，今年較長的促銷周期提供消費者更大的時間彈性，除了有助於分散尖峰時段購物人潮，也讓會員有更多時間比較商品、規劃採購清單，並依照家庭需求及個人行程安排購物。

從消費動態來看，好市多今年透過延長促銷檔期、擴大優惠商品選擇，以及每日不同特價商品等方式，除滿足會員一次性大量採購需求，也增加重複來店的誘因。隨著黑五活動持續至12月6日，加上年底換季、節慶送禮及家庭囤貨需求，後續採購動能值得關注，可望為年底零售消費市場增添熱度。