閃耀的十二月即將到來，最令人怦然心動的時刻，是與身旁重要的人共赴一場浪漫的盛宴！相較於傳統西餐廳隔桌對坐的疏離感，「約會系鐵板燒」近來深受情侶與慶祝族群青睞。當精緻美學搬上鐵板煎台、主廚近距離精彩展演，火焰騰起的瞬間映照出彼此眼底的光彩；頂級海陸肉品在高溫炙燒下滋滋作響，佐以層次感十足的特調醬汁，用餐時光成為一場細膩的感官漫遊，讓兩人的交流更加親密無間。

在這個講求「儀式感」的聖誕月份，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，特搜全台討論度最高的西式約會鐵板燒餐廳。一起在歲末年終享受奢華氛圍、高檔排餐，創造專屬兩人的節慶記憶，為冬夜約會找到最完美的浪漫歸宿。

No.1 夏慕尼新香榭鐵板燒

翻攝官網／夏慕尼新香榭鐵板燒

翻攝官網／夏慕尼新香榭鐵板燒

當白蘭地火焰在鐵板上華麗燃起，伴隨現煎料理的誘人香氣，一場浪漫的法式饗宴就此揭開序幕。王品集團旗下的「夏慕尼新香榭鐵板燒」創立於2005年，品牌名稱源自法國阿爾卑斯山知名勝地「夏慕尼」（Chamonix），巧妙將法式料理技法、巴黎香榭大道的優雅設計與Lounge Bar時尚格調融入鐵板燒，透過主廚板前近距離展演，打造充滿儀式感的約會體驗。

憑藉11,863筆網路聲量榮登全台西式約會鐵板燒榜首，夏慕尼不僅曾攜手法國米其林星級主廚推出聯名料理，更與歐舒丹、Häagen-Dazs哈根達斯等國際品牌跨界合作，持續創造驚喜話題。店內人氣料理包含白蘭地火焰鴨胸、鮮嫩牛排、波士頓龍蝦及櫻花蝦炒飯，網友盛讚：「鴨胸外皮酥脆、多汁又嫩」、「龍蝦肉質Q彈」，更肯定其優雅環境與細膩服務。

「在夏慕尼，生日不只是個日子，而是被寵愛的時刻！」品牌以尊寵壽星的貼心款待，為重要紀念日增添溫度。當月壽星憑「瘋美食APP」夏慕尼生日券，內用消費單客套餐即享88折優惠，訂位時提前備註慶生或紀念日需求，門市貼心準備慶祝甜點、拍照服務及專屬慶祝道具，定格值得珍藏的幸福時刻。

迎接聖誕佳節，夏慕尼推出「聖誕節雙人限定套餐」，集結日本A5和牛、波士頓龍蝦等頂級海陸食材，搭配雙人專屬節慶甜點，陪情侶在浪漫法式情調中寫下專屬記憶。

此外，品牌宣布首度進駐宜蘭、苗栗地區，「宜蘭新月店」將於12月中下旬在宜蘭新月廣場4樓開幕、「頭份尚順店」則於12月下旬在頭份市尚順路67號正式迎賓，讓更多饕客能就近體驗法式鐵板料理的魅力。想在聖誕夜與摯愛共度佳節，不妨提早透過浪漫之約線上訂位搶先預約席次。

No.2 樂葵法式鐵板燒

樂葵法式鐵板燒為新天地餐飲集團旗下品牌，主打結合法式料理手法的鐵板套餐，依不同價位推出海陸料理搭配，包含季節套餐、豪華套餐、奢華套餐、極致套餐及限定菜單等選擇，食材有日本A5和牛、活龍蝦、南非活鮑魚及北海道生食級干貝。

目前樂葵在台北、新竹、台中及高雄設有據點，店內以現代法式風格為主，半圓形大理石煎台讓顧客能近距離觀看主廚料理過程。網友分享：「鮑魚、龍蝦、魚卵牛筋炒飯都超好吃」、「跟老婆的結婚紀念日選在這裡慶祝」，也有人提到，若預約時註明當月壽星，用餐後還能到櫃檯拍攝拍立得留念。

No.3 旨醞 鐵板料理

翻攝FB／旨醞 鐵板料理

翻攝FB／旨醞 鐵板料理

當鐵板上的料理香氣緩緩升起，窗外的城市景觀隨之映入眼簾。饗賓餐旅集團旗下的旨醞，坐落於新莊宏匯i-Tower38樓及台北微風信義45樓，並透過大面落地窗與板前煎台設計，讓顧客用餐時也能欣賞高空城市景觀，受到不少喜愛景觀餐廳的情侶青睞。

料理團隊以「時間慢釀」為核心理念，嚴選當季食材與日本和牛，透過細膩火候控管搭配精選餐酒，呈現食材本身的鮮美層次。2026最新秋冬菜單公布，菜色依時令更迭，實際內容以當期菜單為準。不少饕客在Google評論提到：「景觀漂亮，餐點新鮮好吃」、「餐點調酒很搭餐，且符合顧客的期待值，推薦情侶、慶生來用餐」、「很適合約會的好地方」。

No.4 莫登鐵板燒

莫登鐵板燒於台中北屯與高雄左營設有據點，採用預約制無菜單形式，秉持「專注當下、細火慢煎」的理念，希望讓顧客在享受鐵板燒的同時，感受到藝術般的用餐體驗。典雅的空間配置，呈現出安靜、不被打擾的用餐氛圍，適合情侶共度兩人時光。

主廚擅長將西式擺盤美學結合台灣在地飲食元素，提供美國牛小排、美國菲力、伊比利豬、櫻桃鴨胸、松露紅玉雞五大主餐選擇，還有加價龍蝦、和牛等搭配。網友表示：「龍蝦可以加點，都非常好吃，菲力比牛小排好吃」、「餐點好吃且很有氛圍感，店家還提供了慶生驚喜小蛋糕」、「每道料理都很有創意」。

No.5 潼精緻鐵板料理

在雙北地區擁有三間分店的「潼精緻鐵板料理」，向來以澎湃海陸饗宴著稱；其中，故宮店不只提供兩人約會座席，還具備寬敞座位空間，貼心配置大型電視與伴唱設備等，若有商務宴請或親友包場聚會也相當適合。

業者主打活體海鮮與套餐組合，海陸全餐包含產地直送活龍蝦、活鮑魚，主菜則有日本A5和牛、A3和牛、澳洲和牛與美國極黑和牛等品項。有網友分享點餐心得：「高級食材的極致美味就是一切」、「美食令人驚艷，主廚更是整場用餐的亮點！風趣幽默、妙語如珠，讓氣氛輕鬆愉快，還會分享食材的烹調方式與料理小知識」。

No.6 紅花鐵板燒

紅花鐵板燒長年提供穩定的西式鐵板料理服務，是許多人慶祝紀念日與重要節日的熟悉選擇。店內維持傳統高級鐵板燒的優雅格調，主廚料理手法純熟，並重視與賓客之間的互動節奏。

主廚套餐包含前菜、湯品、季節沙拉，還有活龍蝦、深海圓鱈或南非活鮑魚，搭配主餐香煎嫩雞胸、櫻桃鴨胸、紐西蘭羊小排、美國無骨牛小排、美國特選沙朗牛排與老饕牛排等。網友評價指出：「高雅氣派、寬敞舒適的用餐環境，經驗老道的廚師、服務人員的專業親切度也完全沒話說」、「帶有豐沛油香的牛小排，入口隨即就能感受牛油香氣」、「鮑魚彈牙，龍蝦新鮮，和牛軟嫩」。

No.7 墨賞新鐵板料理

1988年成立的墨賞餐飲事業群，先後創立了「墨賞新鐵板料理」及「艾朋牛排餐酒館」。墨賞新鐵板料理有忠孝敦化店與古亭店，餐廳空間以紫羅蘭與沉穩黑金為主色系，搭配水晶燈飾與鋼琴旋律，強調「時尚、感動、浪漫、簡約、舒適」，是台北情侶約會與慶生的熱門餐廳之一。

菜單將法式醬汁特色融入鐵板烹調，有龍蝦海陸套餐、鮑魚海陸套餐、海陸套餐等不同搭配組合，還可依需求選擇升級優惠。網友分享：「N訪，每次來都要吃龍蝦，加上菲力三分熟」、「帶女朋友慶生，第一次來訪，服務、餐點、氣氛都非常好」、「蕃茄牛肉湯、菲力牛排三分熟、鴨胸七分熟、熱抹茶拿鐵跟焦糖烤布蕾都很喜歡」。

No.8 焰鐵板燒

位於高雄漢來大飯店45樓的焰鐵板燒，於2022年改裝後重新開幕。品牌名稱取自拉丁文「Flamma」，意指火焰，象徵料理的熱情與創意。餐廳設有鐵板燒及牛排館兩種用餐空間，並以高樓層位置提供港灣景觀。

料理結合中式、西式及日式手法，主廚依不同食材運用各種烹調方式，呈現多元風味。網友提到：「窗邊的位置可以看到從黃昏到夜景的美麗景色」、「主餐選擇西班牙伊比利豬上蓋肉，肉質鮮嫩多汁，被譽為『豬肉界的和牛』果然名不虛傳」，也有人推薦在此安排約會、生日及特別節日聚餐。

No.9 鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒

在台北與台中皆設有門市的「鐵 F.f Teppanyaki 鐵板燒」，以無菜單鐵板料理打響口碑。店內採用簡約現代的吧台座位設計，營造輕鬆不拘束的用餐氛圍，千元出頭的價位，成為許多小資情侶體驗精緻鐵板燒的入門選擇。

主廚擅長運用創意手法搭配季節食材，套餐主打時令海鮮搭配日本和牛，另外還有當日鮮食現場時價加購的服務。網友推薦：「視覺跟味覺的雙重享受」、「CP值很高的無菜單料理，每道菜都精心設計」、「食材新鮮東西就會好吃，而且擺盤都很漂亮」。

No.10 食光宴鐵板料理

食光宴鐵板料理以「與重要的人好好吃一頓飯」為品牌理念，在南台灣設有多間分店，包括台南的善化本心宴、大福願景宴，以及高雄的楠梓藏心宴、小港安心宴。

餐廳以無菜單鐵板料理為主，採吧檯式座位設計，座位數量有限，並全面採線上預約制。料理結合法式概念與鐵板烹調手法，依套餐安排提供不同食材及料理內容。網友分享：「結合法式概念的無菜單鐵板料理，節奏安排得很好」、「魚湯加茴香湯底很清甜好喝，火焰秀龍蝦料理味道很不錯」，也有人表示，事先告知生日聚餐，店家會準備小蛋糕。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月29日至2026年10月28日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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