隨著各地燈飾陸續點亮，年底浪漫節慶氛圍逐漸升溫！想安排一場有儀式感的約會，不妨從美食開始。精選雙北6間兼具特色料理與舒適氛圍的人氣餐廳，無論情侶約會或姐妹聚餐，都能留下難忘回憶。



山雀 Lounge

新北市/蘆洲區

人氣必點明太子起司烤餅，酥脆超涮嘴鋪上一層厚實濃厚明太子起司醬，香氣很有層次。及煎櫻桃鴨胸佐藍莓，宜蘭直送櫻桃鴨胸沾上自製的酸甜藍莓醬，香氣四溢，帶有果香，很讚。另外從原本的完全預約制改成也會接待現場客啦，隨時想吃 的各位也可以馬上衝！！暖黃燈搭配木質、榻榻米，日式復古氛圍感十足，餐點美味價格親民又下酒，超適合週末小酌Chill一下。(MENU美食誌娜要吃什麼提供)

90's Dining Bar 酒食人餐酒館

新北市/板橋區

90年代復古美式風格，有老宅酒吧的氛圍，是一間非常有主題性的餐酒館。調酒多樣化，吧台區可以欣賞調酒師的調酒秀！適合朋友聚餐，小酌微醺。（MENU美食誌𝕁𝕀𝔸ℕ愛吃美食提供）

1998練歌房(玖伴)

台北市/大安區

位在台北東區市民大道居酒屋餐酒館一級戰區。這間老派式復古風格KTV餐酒館𝟭𝟵𝟵𝟴一定要收藏起來，門口是舊式木頭衣櫥造型，主打串燒、熱炒、調酒…等，小酌微醺推薦！餐點推薦剝皮辣椒皮蛋麵，是店內人氣NO.1 ，溫潤中辣剝皮辣椒搭配滑順麵條濃郁皮蛋，整體超涮嘴，完全擄獲平常吃辣及皮蛋的朋友，整體是濃而不膩帶清爽辣感。 (MENU美食誌莉莉吃起來提供)

SEA TO SKY -Seafood & Bar

台北市/信義區

S&W Taipei集團旗下品牌，被譽為信義區最美高空海鮮餐廳，推薦天使冷麵、虎蝦多士、廣島牡蠣塔可、日本F1菲力3oz、藍色巨大絲絨蛋糕和炭烤波士頓龍蝦。（MENU美食誌Ellen提供）

九鳥私館 9 BIRDS BISTRO

台北市/大安區

隱藏在台北東區巷弄的港式餐酒館九鳥私館，香港人開的結合香港正宗美食主題延伸出的創意料理、調酒無論命名方式還是視覺外觀上都是依照香港各個地區風格做呈現。整間店從裝潢到料理口感香氣、到調酒口味，都超有記憶點！沒去過香港，只要淺嚐一口或啜飲酌一杯，那個香港地區彷彿在腦海中呈現出來，喜愛港式料理及創意調酒的各位一定要趕快訂位！

莫爾頓牛排館 Morton's The Steakhouse

台北市/信義區

美式頂級牛排殿堂，招牌濕式熟成牛排肉質細膩，龍蝦濃湯醇厚，結合經典海陸盛宴，打造尊貴用餐體驗。(MENU美食誌兩隻豬的日常提供)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康