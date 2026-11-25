「週末炸雞漢堡俱樂部」再度攜手人氣美食YouTuber「痛風老饕」，自12月1日起推出全新餐點「青龍搗蛋炸雞堡」、「鹹蛋海陸炸雙鮮」，同時還有3款聯名餐點同步回歸，為民眾帶來一場熱鬧的海陸盛宴。

本次聯名自12月1日至2027年1月8日舉行，以「海底龍宮」為靈感，將傳說中神祕華麗的海底世界化作一場充滿玩心的味覺探索。「青龍搗蛋炸雞堡」以外酥內嫩的炸雞腿排為主角，搭配特調皮蛋醬與青龍醬，讓不同的滋味與口感層層交織，碰撞出驚喜的味覺層次。另款「鹹蛋海陸炸雙鮮」則將炸雞柳搭配炸小卷，再佐以特條鹹蛋醬，一次擁有鹹香的海陸滋味。

除了兩款全新料理，2025年的聯名餐點也將同步回歸，包括吃得到炸雞腿排、特製海陸烘蛋、爆量鮭魚卵與東泉辣椒醬的「痛風海陸炸雞堡」，以及「老饕明太子炸雞」與「焦糖海鹽地公署條」。12月20日14:00～16:00，痛風老饕也將擔任週末炸雞漢堡俱樂部大巨蛋店限定一日店長，活動時間內凡點聯名套餐即贈送「痛風老饕聯名托盤」，送完為止。

青龍搗蛋炸雞堡。圖／週末炸雞漢堡俱樂部提供

老饕明太子炸雞。圖／週末炸雞漢堡俱樂部提供

「週末炸雞漢堡俱樂部」再度攜手YouTuber「痛風老饕」推出全新聯名產品。圖／週末炸雞漢堡俱樂部提供

焦糖海鹽地公薯條。圖／週末炸雞漢堡俱樂部提供