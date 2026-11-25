瞄準Gen Z與「Kidult」大朋友的療癒收藏商機，玩具反斗城宣布正式啟動全新「Play More玩趣無限」品牌理念，25日在MITSUI OUTLET PARK林口盛大揭幕全台首家「IP+旗艦店」。本次改裝升級以7大玩樂主題為核心，不僅引入北台灣首座「Pokémon Play Lab」，更集結多款獨家首賣商品與沉浸式互動空間，打破傳統玩具零售框架，宣告跨世代潮流玩樂新地標正式誕生。

全新開幕的林口IP+旗艦店最大的亮點，莫過於北台灣首家「Pokémon Play Lab」正式進駐，為寶可夢訓練家打造專屬的卡牌對戰與交流天地。現場同步祭出多款話題新品，包括全包採用100%閃卡規格、由藝術總監YOSHIROTTEN操刀設計的《寶可夢集換式卡牌遊戲超級進化擴充包「30th CELEBRATION」》，以及集結太晶化伊布家族的《太晶慶典ex》高級擴充包與夢幻存錢筒等夢幻逸品。

除了寶可夢熱潮，門市更網羅了多元的人氣IP與硬派科技商品。首度進駐的韓國超人氣設計師品牌JOGUMAN帶來充滿幽默厭世感的「不想上班款」絨毛吊飾與棒球變裝吊飾組，精準擊中上班族的療癒需求；而與香氛品牌FUFUSOUL則推出與玩具反斗城限量聯名款小怪物玩偶，還有Monchhichi 40公分吸奶嘴BIG玩偶，以及獨家販售的咖波手提雙層陶瓷保溫杯，都是粉絲搶購焦點。

針對科技與動漫藏家，店內特別規劃AI智慧玩具專區，引進兒童智慧3D列印機、互動機器人品牌Robosen與電影級高還原穿戴裝備品牌Killerbody，更為動漫迷打造熱血吸睛的《獵人》主題形象牆，滿足全齡玩家的收藏渴望。

為歡慶旗艦店登場，玩具反斗城更首度公開全新終極玩趣大使「STAR」，以頂著金色星形頭飾的俏皮造型號召民眾打破日常隔閡、隨時擁抱驚喜。品牌也藉此宣示全面拓展全通路零售生態圈，預計年底全台總門市數將衝刺至23間，並透過串聯Uber Eats即時外送、官方電商與超商藥妝等B2B商業通路，讓玩具與潮流收藏無縫融入大眾的日常生活，成為跨世代最純粹的快樂來源。

全台首家FUFUSOUL主題區集結各具香氣的香氛小怪獸，並同步推出獨家限定款。記者黃筱晴／攝影

路遙圓創台灣限定「路遙互動裝置」，親手打造專屬萌貓，享受獨一無二的互動樂趣。記者黃筱晴／攝影

TOY"R"US × FUFUSOUL限量聯名款。記者黃筱晴／攝影

玩具反斗城在MITSUI OUTLET PARK林口盛大揭幕全台首家「IP+旗艦店」記者黃筱晴／攝影

店內設置盲盒專區，推出各式各樣趣味盲盒。記者黃筱晴／攝影

現場也設有Pokémon MEZASTAR卡片對戰機台。記者黃筱晴／攝影

門市重磅打造AI玩具專區，引進電影級高還原穿戴裝備品牌Killerbody。記者黃筱晴／攝影

Robosen迷你機器人，各種造型公仔和通用機器人底座可以自由拆裝、隨心搭配，玩出更多樂趣。記者黃筱晴／攝影

北台灣首家Pokémon Play Lab集結寶可夢卡牌、玩具及生活周邊，未來也將推出卡牌新手教學與活動。圖／玩具反斗城提供

AOSEED X-MAKER JOY AI兒童智慧3D列印機，環保線材、操作簡單易上手。記者黃筱晴／攝影

Pokémon Play Lab設有免費使用的卡牌對戰空間，歡迎訓練家們一起享受對戰樂趣、交流同好。記者黃筱晴／攝影

北台灣首家Pokémon Play Lab正式進駐，集結卡牌、玩具及多元生活周邊商品。記者黃筱晴／攝影

北台灣首家Pokémon Play Lab正式進駐，集結卡牌、玩具及多元生活周邊商品。記者黃筱晴／攝影

玩具反斗城於MITSUI OUTLET PARK林口打造全台首家「IP+旗艦店」，集結人氣IP、跨界合作商品與沉浸式互動體驗。記者黃筱晴／攝影