聖誕節的腳步越來越近，「CoCo都可」攜手「酷洛米」與夥伴「巴庫」，推出一系列甜酷又療癒的聯名驚喜！11月26日起，全台將推出「酷洛米聯名紙杯」；12月3日起，還有「酷洛米莓好保溫杯」、「酷洛米甜酷針織袋」等4款周邊接力登場，並於全台打造8間主題門市，讓粉絲度過幸福感滿滿的聖誕佳節。

本次聯名活動自11月26日起跑，活動期間，購買大杯飲品即使用「酷洛米限量聯名杯」，共有紅、綠4款造型，隨機限量供應。業者推薦搭配「莓好雙果茶」、「莓好雙果牛乳」，更能呼應酷洛米甜酷兼具的反差魅力。同時包括南港LaLaport、西門町、新竹關新、桃園大同、捷運北車、忠孝復興、汐止遠雄及台南南紡等8間門市，將限時化身「酷洛米主題門市」，其中「新竹關新店」與「桃園大同店」更規劃特色主題空間，讓粉絲沉浸在酷洛米的魅力世界中。

針對本次聯名，12月3日起，將推出4款實用又超萌的聯名周邊。凡購買飲品即能加購「酷洛米莓好保溫杯」，加購價499元；另外還有「酷洛米甜酷針織袋」，加購價199元。單筆消費飲品滿100元，即可獲贈「酷洛米泡綿貼紙」，共有2款。同時還有「酷洛米莓好保溫袋」，加購價19元。周邊數量有限，售完為止。

單筆消費飲品滿100元，即可獲贈「酷洛米泡綿貼紙」。圖／CoCo都可提供

全台8間指定門市，也將限時化身酷洛米主題店。圖／CoCo都可提供

活動期間推出4款酷洛米聯名杯身。圖／CoCo都可提供

酷洛米甜酷針織袋，加購價199元。圖／CoCo都可提供