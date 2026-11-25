Prada 2027春夏男女裝系列以強烈的材質對立與精準結構交織，在隨興與鋒利之間取得平衡。本季女裝圍繞剛柔並濟的美學衝突，透過異材質拼接與多層次疊搭，刻畫出女性的多元面貌；男裝則聚焦搖滾客、西部牛仔、洗練西裝與反覆圖騰針織四大核心，以修長的鋒利線條，重塑叛逆也克制的現代男性姿態。

女裝在剪裁與輪廓上大膽翻玩「消失的結構」，將硬挺皮革與輕盈薄紗、尼龍拼接，並以極短版上衣對比下身豐富的百褶裙、蓬裙與鉛筆裙，在行走間勾勒出動態流暢。材質工藝更是亮點之一，包含削至極致輕薄並由工匠手工塗色的皮革背心、綴以亮片與橡膠質感的尼龍百褶裙，以及刻意呈現時光歲月褶痕的復古襯裙，搭配抽象暈染與火焰拼貼印花，展現剛柔並濟的前衛風格。

女裝包款與配件延續隨興但精緻風格，全新主打的Duel皮革長柄肩背包、Romy皮革長柄肩背包，以及Way帆布長柄肩背包。其中Romy包款承襲經典三口收納結構，以極軟牛皮打造出隨物品重量自然貼合身形的鬆弛感；Way系列多功能手提包則透過全縫合與半縫合設計及長提柄，提供多元帥氣背法，熱門束口袋亦推出華麗水晶雕花皮革版；尤其傳統凸凹釦放大並手工勾縫璀璨水晶，靴鞋更融入撞色工藝黏貼帶與串珠，為整體注入華麗氣息。

男裝在剪裁與輪廓上追求純粹的精準美學，西裝採用偏窄版型，袖口精準止於手腕並摒棄多餘贅飾，背部更巧思運用Y字型切線，視覺上大幅呈現修身效果。本季Prada男裝並融合反叛與工藝革新，不僅有水藍、鵝黃等繽紛皮衣、丹寧工裝與前衛透視尼龍，更透過刷色與漸層噴漆，讓純棉布料呈現宛如麂皮與橡膠的高級質感，搭配反覆的圖騰針織，形塑和諧的反差魅力。

男裝包款與配件同樣呼應實用主義，包款主打大容量與適應多元日常的機能大包；鞋履則將傳統男士正裝鞋比例極致拉長，以尖銳修長的楦頭延伸腿部線條；同時Prada並在男裝的外套頸部後側、褲頭加入了品牌的經典Triangle Logo，可拆卸的三角Logo更服裝增添以趣味，呈現Prada身為義式精品品牌的玩世不恭。

Prada 2027春夏男裝以大量的幾何圖形疊搭，創造出服裝與個性的多元性。圖／Prada提供

無論是看似百摺的橡膠材質，又或是半透明疊加上刻意壓印的皺褶都讓2027春夏Prada女裝充滿趣味性。圖／Prada提供

開衩短裙側邊的彈性粘帶並細膩縫上水晶，呈現華麗的裝飾性。圖／Prada提供

半透明的襯衫可單穿或疊穿，展現身體的天然本質。圖／Prada提供