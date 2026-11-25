御嵿國際旗下「鴨覓 Amazing Duck」本季推出8款秋季新品，包括「金沙港式西多士」、「香蔥鮮魚卷」等不同品項。11月26日起還可享新菜限時加購優惠，加購價111元起，輕鬆為餐桌增添精彩。

鴨覓以「片皮烤鴨」最為招牌，選用每隻約2.6公斤的櫻桃鴨每日現烤上桌，並可透過「一鴨多吃」延伸不同風味。本季推出的新品中，「金沙港式西多士」結合蛋香、吐司香氣與金沙鹹香，鹹甜交織，每份168元。「香蔥鮮魚卷」則以蔥香襯托魚肉的細緻鮮味，口感柔嫩，每份168元。

同為新品的「三杯鮮中卷」與「經典三杯雞」，以三杯手法帶來鹹香開胃的食趣，各為388、368元。除此之外，還有「爆炒烏鯉魚」、「蔥爆松阪豬」、「XO醬百花油條」、「蒜子金銀蛋絲瓜」等不同選擇，每份298元起。

慶祝新品上市，11月26日至12月6日期間，凡點購任一套餐，即享「新品加購優惠1次。包括「金沙港式西多士」或「香蔥鮮魚卷」，加購價111元。「經典三杯雞」、「三杯鮮中卷」或「蒜子金銀蛋絲瓜」，加購價188元。

XO醬百花油條（左）、蒜子金銀蛋絲瓜。圖／鴨覓提供