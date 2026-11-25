新竹百貨年度壓軸，Big City遠東巨城購物中心周年慶將於12月3日至14日登場，今年12天目標挑戰32.8億元業績、年增2.5%（含遠東SOGO百貨新竹店），加上今年前十月業績維持雙位數成長，可望帶動全年營收衝上192億元、續創新高。

看好大新竹地區購買力，巨城持續優化店櫃陣容，全年改裝面積逾1,200坪。周年慶集結102家期間限定店，其中近36%首度進

駐，以多元業態與特色企劃搶攻周年慶商機。

今年周年慶每日一物最低2.7折起，美妝保養與超市居家用品強打大份量箱購囤貨組；搶攻年前換屋與家電汰舊換新潮，大型家電最低7.5折起、指定廠商推出滿萬折千元；迎接農曆春節出國旅遊與戶外休閒熱潮，14家戶外機能服飾聯合推出年度最低6折起。此外，巨城看好「寵物經濟」與「韓流風潮」，不僅規劃質感選物與寵物推車等「寵愛毛孩」專區，更匯聚Matin Kim、Wacky WiLLy及韓星周邊品牌DEAR STAGE，吸引年輕客群目光。

巨城周年慶限定快閃店也是一大亮點，涵蓋餐飲、生活用品等多元業種。美食快閃高達32家，集結全台13個縣市特色店家、17家首次進駐巨城。還有日本熊本保養品牌「朵茉麗蔻」，IP與科技展售同樣備受矚目，適逢問世30周年的「Tamagotchi塔麻歌子」電子寵物玩具，隨Y2K復古熱潮再度成為焦點；另有「STAR WARS 星際大戰」星戰帝國主題快閃店、「3DPBASE 3D列印基地」以創新技術吸引科技玩家及手作愛好者。

周年慶期間全館滿3,000元送250元、3C指定區滿1萬送500元，並攜手20大銀行推出多重滿額禮；12天更天天推出吉祥物「阿Mall & Mall妹」主題來店禮，單筆滿2,188元或2,688元即可兌換。餐飲消費另有滿額贈及iPhone 18 Pro抽獎機會。

Wacky WiLLY女款基本圓領針織外套，推薦價2,790元件，限量5件。圖／遠東巨城提供