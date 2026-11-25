Netflix《黑白大廚2》「白湯匙」主廚Sam Kim，推出全新YouTube料理節目！由他參與主持的《食堂Please：Sam在上菜！》確定於11月26日正式上線，觀眾可透過Studio Pairing YouTube頻道收看。節目以「記憶中的味道」為核心，邀請台灣與韓國不同領域的特別來賓分享人生故事，再由Sam Kim親自下廚，將珍貴回憶化為一道道料理。

擁有超過25年義式料理經驗的Sam Kim，除了是韓國知名料理節目《拜託了冰箱》的常客，也經營「Osteria Sam Kim」與「Trattoria Sam Kim」兩間餐廳。這次推出全新節目，他將料理視為傳遞情感的媒介，透過一道菜，串起人與人之間的故事。

Sam Kim曾分享，吃東西時感受到的幸福，不單純來自食物本身的美味，更重要的是一起用餐的人，以及彼此分享的故事。他也認為，節目最吸引人的地方，在於能透過料理向某個人表達感謝，或說出那些一直放在心裡、卻始終沒有機會說出口的話。

不同於單純展現廚藝的料理競賽，《食堂Please：Sam在上菜！》將焦點放在人與食物之間的情感連結。從來賓分享的生命經歷出發，再由Sam Kim透過義式料理專業重新詮釋，讓一道菜不只是味覺享受，也承載著特定時刻與人物的記憶。

《食堂Please：Sam在上菜！》將於11月26日在Studio Pairing YouTube頻道正式上線，透過台韓來賓的故事與Sam Kim的料理，帶領觀眾重新品味那些藏在記憶深處、值得再次回味的滋味。