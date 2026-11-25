好市多年度購物盛事「黑色購物週」即將進入第4天，官方再度搶先公開新一波優惠清單。今年活動首度延長至14天，從即日起至12月6日，預計集結超過700項精選優惠商品，總優惠金額突破120萬元，品項涵蓋3C家電、生活精品、黃金鑽石、冬季服飾及日常食用品。

隨著活動持續進行，每天都有不同優惠陸續加入。第4天最新一波優惠共有20款賣場主打特惠商品，以及3款線上購物優惠商品，其中珠寶首飾再度成為亮點，推出兩款1.0克拉鑽石耳環優惠，包括1.0克拉圓形鑽石耳環現折14,000元，1.0克拉方形鑽石耳環則現折9,000元，想趁年末入手珠寶犒賞自己，可以把握這波優惠。

家電與3C商品方面，三星55吋NEO QLED顯示器現折6,000元，ACER 14吋AI筆記型電腦現折7,200元；秋冬季節在賣場頗受關注的SHARP夏普12公升清淨除濕機，這次也推出優惠，現折3,900元。想趁購物週添購家電或升級筆電的民眾，不妨趁機比較價格。

每次推出都造成搶購的鑄鐵鍋終於登場，LE CREUSET鑄鐵圓形燉鍋含蓋24公分現折1,200元，美膳雅全自動義式咖啡機現折2,800元，從日常咖啡到料理鍋具都有優惠可選。

日常生活與個人用品方面，蘇菲超熟睡夜用安心褲現折170元，新口味森歐黎漾山茶花洗髮露現折130元；飲控健身族注意，紅牛聰勁濃縮乳清蛋白烏龍奶茶也推出優惠，現折400元。

食品區則有多款商品加入限時優惠，紅龍冷凍雞塊現折100元，限時2天推出；賣場美食區熟食也有好康，科克蘭蒜辣薄皮脆雞桶6入現折60元，想嚐鮮的民眾可以留意。

除了每日新增的優惠商品，好市多今年也調整活動期間的營業安排。黑色購物週期間，全台14家分店提早營業，黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，金星會員及商業會員則從上午8時30分開始營業。除了台灣好市多Facebook及Instagram官方帳號每日提前公布的重點特惠商品，賣場也會另外推出多款特價商品，優惠項目持續累加。不過，部分商品設有每卡限購規定，且優惠數量有限，售完為止。

好市多「黑色購物週」第4天主打優惠商品先公開。圖／台灣好市多提供

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好市多「黑色購物週」第4天主打優惠商品先公開。圖／台灣好市多提供

好市多「黑色購物週」第4天主打優惠商品先公開。圖／台灣好市多提供

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好市多「黑色購物週」第4天主打優惠商品先公開。圖／台灣好市多提供