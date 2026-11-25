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喜悅盡在你我手中！寶格麗佳節獻禮 以手勢演繹贈禮的藝術
臨近冬季佳節，羅馬頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）推出2026冬季佳節形象廣告「喜悅盡在你我手中（Joy Is In Our Hands）」，透過各式充滿情感的手部姿態，傳達喜悅由親手創造的理念，禮讚贈禮背後的溫暖心意與人與人之間的真摯連結。
本次廣告以「雙手」作為核心意象，從工坊工匠世代傳承的精湛技藝，到顧客挑選、贈送禮物的動人瞬間，完整演繹贈禮儀式感。品牌標誌性的羅馬夜空深藍禮盒則融入精緻包裝，把期待化為拆禮物時的驚喜感。
系列形象中集結品牌經典系列作品，從經典的靈蛇Serpenti、到千禧美學代表B.zero1、刻畫女性柔美的Divas' Dream、以及運用劃時代技術的Tubogas珠寶各展風采，同時包含全新亮相Octo Finissimo 37超薄自動腕表在內的多款腕表，也是本季的送禮首選；近年來被受喜愛的Serpenti Cuore、全新Tubogas Sphere等高辨識度的包款，則完美演繹了品牌揉合復古美學與現代設計。
除精品之外，寶格麗旗下的飯店及渡假村也規劃節慶限定體驗，包含米其林星級主廚 Niko Romito精心設計的美食、主廚招牌義式聖誕麵包Panettone,、巧克力大師Gianluca Fusto打造的 Il Cioccolato限量版巧克力，亦可於充滿節慶魅力的聖誕小屋La Casetta選購，還有全新推出的Le Tombolate義式傳統賓果遊戲則為佳節增添道地的義大利節慶風情。
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