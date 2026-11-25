臨近冬季佳節，羅馬頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）推出2026冬季佳節形象廣告「喜悅盡在你我手中（Joy Is In Our Hands）」，透過各式充滿情感的手部姿態，傳達喜悅由親手創造的理念，禮讚贈禮背後的溫暖心意與人與人之間的真摯連結。

本次廣告以「雙手」作為核心意象，從工坊工匠世代傳承的精湛技藝，到顧客挑選、贈送禮物的動人瞬間，完整演繹贈禮儀式感。品牌標誌性的羅馬夜空深藍禮盒則融入精緻包裝，把期待化為拆禮物時的驚喜感。

系列形象中集結品牌經典系列作品，從經典的靈蛇Serpenti、到千禧美學代表B.zero1、刻畫女性柔美的Divas' Dream、以及運用劃時代技術的Tubogas珠寶各展風采，同時包含全新亮相Octo Finissimo 37超薄自動腕表在內的多款腕表，也是本季的送禮首選；近年來被受喜愛的Serpenti Cuore、全新Tubogas Sphere等高辨識度的包款，則完美演繹了品牌揉合復古美學與現代設計。

除精品之外，寶格麗旗下的飯店及渡假村也規劃節慶限定體驗，包含米其林星級主廚 Niko Romito精心設計的美食、主廚招牌義式聖誕麵包Panettone,、巧克力大師Gianluca Fusto打造的 Il Cioccolato限量版巧克力，亦可於充滿節慶魅力的聖誕小屋La Casetta選購，還有全新推出的Le Tombolate義式傳統賓果遊戲則為佳節增添道地的義大利節慶風情。

BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供

BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供

BVLGARI B.ZERO1系列白金項鍊。圖／寶格麗提供

寶格麗推出2026冬季佳節形象廣告「喜悅盡在你我手中」。圖／寶格麗提供

寶格麗推出2026冬季佳節形象廣告「喜悅盡在你我手中」。圖／寶格麗提供

寶格麗推出2026冬季佳節形象廣告「喜悅盡在你我手中」。圖／寶格麗提供

BVLGARI TUBOGAS系列黃金與精鋼鉚釘手環。圖／寶格麗提供

寶格麗推出2026冬季佳節形象廣告「喜悅盡在你我手中」。圖／寶格麗提供

BVLGARI OCTO FINISSIMO AUTOMATIC 37超薄緞面拋光鈦金屬自動腕表。圖／寶格麗提供