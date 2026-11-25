蘇格蘭威士忌品牌Johnnie Walker再推台灣限定新作！全新「Johnnie Walker XR21年馥郁島嶼」蘇格蘭威士忌，以台灣島嶼風土為創作靈感，將山海交會、四季花卉與熱帶物產的自然意象融入酒液及瓶身設計。新品延續XR系列標誌性的調和工藝，以桃子、芒果等熱帶水果香氣為主軸，交織香草、太妃糖與橡木辛香，呈現甜潤細緻的風味層次，全台限量1,300瓶，建議售價2,690元。

此次「馥郁島嶼」特別從台灣豐富的自然環境汲取靈感，透過不同酒款的調和比例與風味組合，呈現鮮明的島嶼特色。聞香時，首先感受到桃子與芒果的明亮果香，接著浮現多汁莓果與糖果般的甜美氣息，並帶出香草、奶油糖及溫潤橡木辛香。入口口感圓潤絲滑，熱帶水果的活潑香氣與太妃糖般的甘甜相互交融，尾韻則留下柔和悠長的果香，展現XR21年一貫的醇順風格。

除了酒液重新演繹台灣風土，瓶身與外盒也呼應島嶼自然景觀，以雨林、山谷、陽光及花卉為設計元素，透過流暢線條與繽紛色彩，描繪台灣豐饒多變的自然樣貌，讓酒款從風味到外觀都帶有鮮明的地域特色。

「Johnnie Walker XR21年馥郁島嶼」為台灣市場獨獻限量版本，無論作為年末送禮、個人收藏，或與親友分享，都是兼具風味特色與在地設計意象的選擇，消費者可洽全台指定菸酒專賣店及各大通路選購。

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