韓國人氣料理節目「拜託了冰箱」主廚群，持續在台灣展開拍攝行程！繼日前現身台中後，這次鏡頭移師南投，主廚金風、Sam Kim與鄭鎬泳，前進九族文化村，換上台灣原住民傳統服飾，並透過社群分享工作自拍照。三人一改平時主廚形象，戴上色彩鮮明的頭飾、披掛傳統服裝，模樣既帥氣又帶點反差萌，照片曝光後隨即吸引台韓粉絲留言。

從金風在社群分享的照片可見，三人站在石板屋與綠意環繞的山林背景前合影，身上都別著拍攝用麥克風，顯示這趟南投行程與節目拍攝有關。金風頭戴以紅、黃、白等鮮豔花朵組成的花環，搭配織紋背心與多層串珠項鍊；Sam Kim則穿上深綠色傳統服飾，頭戴帶有羽毛、獸牙裝飾的頭冠；鄭鎬泳同樣換上色彩繽紛的傳統服裝，搭配具有鮮明原民風格的頭飾，三人各自展現不同造型特色。

這組照片也引起粉絲熱烈討論，不少人留言稱讚三位主廚穿上台灣原住民服飾格外合適，直呼「三個人都好可愛」，也有人笑說造型毫無違和感，甚至連當地人都可能以為他們是自己人。還有粉絲好奇，三位主廚究竟穿著這些服裝拍攝了什麼內容，期待節目早日公開。

從台中到南投，「拜託了冰箱」主廚群這趟台灣行持續帶來驚喜。這回三人不只走進九族文化村，也透過服飾體驗留下與台灣原住民文化相遇的畫面。接下來是否還會有更多台灣美食與文化體驗內容曝光，也讓粉絲相當期待。