路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）發布2027早春女裝形象廣告，由女裝藝術總監Nicolas Ghesquière延續系列設計理念，把場景拉回今年5月發表早春大秀的紐約弗里克收藏美術館（The Frick Collection），在鍍金畫框與木鑲板房間之間，讓服裝與世界頂級的歐洲精緻及裝飾藝術收藏正面對話。

這回入鏡的四位主角橫跨不同領域，包括品牌大使雀絲茵菲妮蒂（Chase Infiniti）、花式滑冰名將劉美賢（Alysa Liu），以及女演員艾米亞米勒（Amiah Miller）與模特兒茱莉婭曼森（Giulia Maenza）。由攝影師Ethan James Green掌鏡，整支廣告被構思為一段「充滿發現的敘事」，重點不在抵達某個目的地，而在漫遊的過程：不斷變換的服裝廓形，詮釋「遠方」所帶來的普遍魅力——不是趕路，而是一場跨越藝術與想像的巡遊。

Nicolas Ghesquière慣用的現代感輪廓，這次刻意與鍍金時代的古典空間碰撞。劉美賢以一件飾有裝飾藝術風格細節的皮革裹身夾克現身；Giulia Maenza的鮮紅色V領開衫配雙色牛仔褲，Amiah Miller則以藍綠色透視針織上衣搭中長裙，連身衣與Papillon手袋綴上紫色，金屬質地的Licorice運動靴，Chase Infiniti的花卉泡泡袖連身裙、黑白套裝，則替畫面添了輕盈、動感與驚喜。

配件也體現了過去與未來持續對話的火花。全新的Highline手袋首度於形象廣告中亮相，與色彩繽紛的柔軟款Speedy 30、米色Multipass以及經典Side Trunk，一路從圖書館、畫廊走到沙龍；每一套造型都與身旁的藝術作品、室內陳設形成別具一格的對照。

路易威登2027早春女裝形象廣告於紐約弗里克收藏美術館拍攝。圖／路易威登提供

路易威登2027早春女裝形象廣告於紐約弗里克收藏美術館拍攝。圖／路易威登提供

Amiah Miller演繹路易威登2027早春女裝形象廣告。圖／路易威登提供

Chase Infiniti演繹路易威登2027早春女裝形象廣告。圖／路易威登提供

劉美賢演繹路易威登2027早春女裝形象廣告。圖／路易威登提供