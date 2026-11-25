紅標金門高粱酒20週年推金箔版 4.5公升巨瓶每瓶1萬3800元
紅標金門高粱酒迎來發行20週年，金門酒廠今天發表「4.5公升58度金門高粱酒（金箔版）」，首度將食用金箔融入大容量酒款，每瓶含80毫克食用級金箔，隨酒液流轉宛如銀河閃耀，搭配專屬訂製瓶身及木架，展現尊榮典藏氣勢，預計12月中旬上市，建議售價1萬3800元，預料將吸引高粱酒收藏家的關注。
紅標金門高粱酒自2006年以「金門地區專用酒」身分推出，鮮明紅色酒標逐漸成為金門酒品的重要識別。對金門人而言，紅標承載著地方情感與共同記憶；對本島高粱酒愛好者來說，特殊的流通背景也讓紅標系列在市場上具有獨特地位，適逢發行20週年，金門酒廠先前推出0.75公升紅標20週年特仕版，此次再以4.5公升金箔板接力，將品牌紀念意義延伸至高端收藏市場。
金門酒廠表示，此次新品以大容量瓶身為主體，搭配全新訂製玻璃瓶及專屬木架，並在酒液中添加80毫克食用級金箔，隨著酒液晃動呈現閃爍光澤，兼具視覺觀賞與典藏價值。金門酒廠總經理王中聖表示，20年是一個重要里程碑，希望透過這組紀念酒回饋地方盤商，讓大家分享品牌成長的成果；儘管近年金價持續上漲，這次特別加入食用金箔，且每瓶有約80毫克的金箔量，相當有誠意，這瓶酒在燈光映照下宛如銀河般閃閃發光。
金門酒廠董事長吳昆璋表示，這款酒除了外觀吸睛，酒體也講究層次，此次以金城廠、金寧廠優質酒基為基礎，加入10年老酒調整口感，再以窖藏14年的陳年大麴酒提香定調，酒體以糧香為底，帶有梨果、花蜜甜香及淡雅青梅氣息，入口圓潤滑順，餘韻悠長，延續金門酒廠純糧固態發酵的釀造特色。
金門酒廠指出，紅標系列今年再獲國際肯定，相關酒款於美國舊金山世界烈酒大賽（SFWSC）及國際烈酒競賽（ISC）摘下金牌，為20週年增添榮耀。從0.75公升雙金牌特仕版，到此次4.5公升金箔典藏版，透過不同規格與設計，呈現紅標系列的經典傳承。
「4.5公升58度金門高粱酒（金箔版）」預計2026年12月中旬開賣，金酒公司直營門市建議售價每瓶1萬3800元（含稅），金門及全台菸酒專賣通路也將陸續販售，實際價格依各通路公告為準。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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