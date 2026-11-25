農業部農糧署攜手13家特色餐飲品牌、41家門市，以國產產銷履歷米結合主廚創意，推出各具風味的聯名米料理，即日起在41家門市販售3個月；台中廣三SOGO百貨15樓特色美食區即日起至12月6日展出「國產好米風味饗宴展」，規劃四大展區，讓民眾逛百貨賞好米。

農糧署表示，台灣不同米種各具香氣、黏性及口感，這次邀集米其林推薦餐廳、星級飯店、連鎖品牌及地方餐廳，依菜色選用適合的米種，採用可追溯及第三方驗證等優勢的產銷履歷米，結合主廚創意與在地食材開發的聯名料理，風味各具，希望能吸引更多人品嘗，重新擦亮台灣米食王國招牌，讓米食融入日常，即日起於全台41家合作門市持續販售至少3個月。

廣三SOGO百貨15樓特色美食區，以「從一粒米，到一道風味盛宴」為主題打造四大展區。「看見好米・認識風味」展示台南11號、台南16號、高雄147號、台農71號、台稉2號及台稉9號等6款國產米，介紹米種特色與料理適性；「發現料理新滋味」透過料理介紹及影片，帶領民眾探索13家餐飲品牌的聯名料理。

此外，「探索好米・品牌風味」匯集不同品牌的國產產銷履歷包裝食米，呈現台灣優質好米的品牌特色與多元選擇，讓民眾認識國產米的豐富風貌；「好米帶回家」提供國產包裝米及電商選購資訊，讓民眾從認識好米到實際選購一次滿足。