日本當季的潮流選品，現在在momo也買得到。富邦媒（8454）旗下momo購物網宣布，日本選物品牌「FREAK'S STORE官方旗艦店」正式進駐momo日本跨境，首波與日本同步引進當季服飾及話題聯名，包括一件能三穿的招牌M-65軍裝外套，以及MARY QUANT、UMBRO、RED KAP等聯名系列。

FREAK'S STORE創立滿40年，今年11月6日在台北東區開出首間海外門市，此次透過momo跨境旗艦店，為台灣消費者增加同步選購日本新品的管道。根據momo平台統計，截至今年11月，站上跨境商家數較去年同期成長5倍，跨境商品數已突破60萬件，涵蓋服飾、美妝與生活選品。FREAK’S STORE進駐，進一步擴大momo日本跨境的當季服飾與品牌聯名商品，把日本當季選品零時差帶給全台消費者。

日本選物品牌FREAK'S STORE在台開店前，就已經受到不少台灣消費者青睞。據日本媒體報導，品牌在日本的外國旅客銷售額中，約三成來自台灣顧客，也是品牌將海外首店選在台北的原因之一。FREAK'S STORE以美式復古為底，擅長把軍裝、工裝與運動元素融入日系City Boy穿搭，透過寬鬆剪裁與層次搭配，將經典款式穿進日常。從品牌自有系列，到復古運動風的UMBRO與帶有英倫復古色彩的MARY QUANT聯名，都能看出其擅長的混搭風格。

本季同步上架的「M-65 3WAY可拆式內裡軍裝連帽外套」保留經典軍裝輪廓，外層與鋪棉內裡可各自單穿，降溫時也能合穿。秋冬選品另有以不同材質拼出層次的「4WAY異材質拼接羊羔絨外套」，以及刷毛POLO領寬鬆版衛衣。偏好街頭風格，則可用「Burger Factory ×FREAK'S STORE」聯名背面印花大學T搭配寬弧剪裁空氣層休閒長褲，穿出品牌招牌的寬鬆輪廓。

迎接黑五購物熱潮，FREAK'S STORE官方旗艦店於11月23日至11月30日推出限定優惠，全館適用momo日本跨境「不限金額免關稅、單筆滿490元免運」服務，直接省去運送與稅金負擔。緊接著12月還有1212超殺優惠接棒開跑。momo表示，跨境電商不是海外代購的替代方案，而是串聯全球品牌與在地消費者的重要橋梁。未來將持續深化與日本、韓國等海外品牌及商家的合作，引進更多具代表性的國際品牌與特色選物，讓消費者在台灣即可同步接軌全球潮流趨勢，打造更豐富且多元的跨境生活風格消費體驗。