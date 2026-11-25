迎接2026歲末節日，CELINE推出全新「Les Fêtes」假日廣告。本次由攝影師Christian Colomer掌鏡，在藝術總監Michael Rider操刀之下，跳脫大眾對於節日視覺的刻板想像，不用聖誕樹、彩燈等傳統符號，改以撲克牌、彩色骰子做為場景道具，鋪陳一場自在隨興、充滿玩趣氣息的視覺敘事，重新詮釋屬於CELINE的節日奢華感。

不同於多數節日大片強調盛大華麗的派對場景，Christian Colomer的拍攝風格偏好近距特寫與裁切構圖，將視覺重心放在物件本身。畫面裡，模特的身影往往退居其次，大量畫面聚焦手部、飾品與包款的肌理細節，透過乾淨直接的自然光，真實還原皮革潤澤光澤、樹脂通透質感、金屬刻印的立體線條，捨去過度柔化的濾鏡，讓材質本身成為故事主角，也呼應本次系列主題：節日的美好，在於物件、細節與贈禮的心意，而非制式的慶典儀式。

配件是本次Les Fêtes系列的絕對重點。大片中頻繁亮相的雕塑感oversized樹脂戒指，選用正紅、紫丁香、酒紅等飽和色彩，搭配金質圖章戒、鐫刻「Celine à Paris」字樣的寬版漆皮手鐲，層疊配戴，塑造富有層次的造型。品牌經典Triomphe凱旋門元素也持續貫穿，皺褶紅色皮革包款、多層疊戴腰帶、木珠凱旋門標誌項鍊，都是本季的重要單品。服裝與鞋履則大膽運用撞色，正紅針織、電光藍襯衫、淡黃芭蕾鞋、駝色長靴交錯搭配，既能融入日常穿搭，也足以撐起歲末聚會的盛裝造型，平衡實穿性與節日氣氛。

自Michael Rider接掌CELINE創意方向之後，品牌持續守護巴黎簡約底蘊，同時打開色彩與造型的表達邊界，風格更自由、富個人主張。這次Les Fêtes大片，正是此路線的延續：不追求短暫、浮誇的節日華麗，而是推薦能夠長久陪伴、貼合個人風格的單品，主張低調內斂、自有主見的奢華美學。

骰子套裝，79,000元。圖／CELINE提供

Celine Les Fêtes廣告大片由Christian Colomer拍攝。圖／CELINE提供

HQ絲巾90，19,000元。圖／CELINE提供

辣椒红色FRAME手袋。圖／CELINE提供

超大珍珠項鍊，39,500元。圖／CELINE提供

Celine Les Fêtes廣告大片由Christian Colomer拍攝。圖／CELINE提供

KNUCKLEDUSTER戒指，各24,500元。圖／CELINE提供

Celine Les Fêtes廣告大片由Christian Colomer拍攝。圖／CELINE提供

骰子套裝，79,000元。圖／CELINE提供

BLACK FRAME 64太陽眼鏡，約14,750元。圖／CELINE提供