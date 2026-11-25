今年進駐亞洲40周年的佳士得（Christie’s），「瑰麗珠寶及翡翠首飾」秋季現場拍賣於2026年11月24日於香港圓滿收槌，以近5.37億港元總成交額，使佳士得亞洲珠寶拍賣年度成交總額來到2017年以來的新高。領銜拍品「The Pink Petal 」8.41克拉豔彩紫粉紅色/VS1, Type IIa鑽石戒指，經近15分鐘多方買家激烈競標後，最終以破億的1.155億港元高價成交，成績不俗。

除了領銜粉鑽，一枚由Graff設計的10.63克拉長方形深彩黃鑽戒指，也以超逾低估價6.5倍以上的1,177萬6,000港元高價成交，也是本季表現極為出色的一枚彩鑽。除此之外，Cartier設計的10.10克拉緬甸天然鴿血紅紅寶石胸針、Cartier設計的21.05克拉喀什米爾天然皇家藍藍寶石及鑽石戒指、以及一枚鑲嵌重達100.16克拉緬甸天然皇家藍藍寶石及鑽石吊墜等彩色寶石，都拍出很好的成績。佳士得亞太區副總裁暨珠寶部拍賣主管許仁瑋（Ronny Hsu）在受訪時也解說了本季拍賣創造佳績的原因。

Q：這次拍賣成果相當亮眼，加上上一季，今年整體成績很漂亮，能說說這次的表現嗎？

A：整體來說我們是非常的滿意，因為各個類別其實都賣得非常好。彩鑽部分，The Pink Petal粉鑽將近賣到180萬美金，成績相當出色。還有一顆10.63 克拉長方形深彩黃鑽，原本預估最多四五百萬，最後達到原先估價的6.5倍，其實徵集的時候我並沒有預期會這麼好，表現非常驚喜。

彩寶的部分最高價的紅寶、藍寶全部成交。100克拉的緬甸藍寶石成交價也幾乎來到原先估價的兩倍。白鑽、翡翠銷售成績也很好，昨天成交TOP10當中有4件是翡翠，延續了春拍翡翠珠鍊的熱度，現在藏家非常喜愛品質優秀的老翡翠，整體表現都相當不錯。

Q：在拍品規劃、價位安排、拍品篩選上，有什麼特別的安排嗎？

A：每一次拍賣我們徵集拍品都很謹慎，希望能夠搜羅市面上平常不容易見到的藏品。像這次8克拉粉鑽、100克拉緬甸藍寶石、10克拉鴿血紅紅寶石，都是市場上難得一見，屬於拍賣等級的重器。也很感謝藏家對我們的信任，願意給到比較低的起拍價，最後才讓成交價格有很大的向上空間。

Q：彩鑽這次拍得特別好，尤其是粉鑽近年來的表現，可以談談粉鑽為什麼這麼受歡迎嗎？

A：這次這顆The Pink Petal粉鑽粉鑽本身條件很特殊，屬於紫粉雙色（VvPurple‑Pink），紫色跟粉色各佔50%，呈現櫻花一般的色調。這個色調在亞洲市場很受客人歡迎，如果顏色太紫或者太粉反而沒這麼受青睞，兩者融合的色調接受度很高。 它又是艷彩的最高等級，8克拉的大小，不會過度誇張又具備收藏價值，日常配戴有分量卻不會太招搖。粉鑽色調柔和，是很襲女性的顏色，大部分人都會喜歡。

Q：粉鑽在亞洲會特別受歡迎，這和阿蓋爾礦這類知名粉鑽礦場停產絕礦有關係嗎？

A：我覺得關聯不大，重點還是看寶石本身的顏色品質。很多彩鑽雖然標示艷彩（Vivid），但同樣等級之中還分普通和頂級。這一顆的顏色表現近乎完美，如果滿分是10分，它可以拿到9到10分的水準。

Q：人造鑽石興起，已經對一手白鑽、彩鑽行情造成不小影響，那在二手市場，現況又是如何？

A：二手白鑽市場現在大家態度會比較保守。但只要價格設定合理，像這次拍賣白鑽的人氣表現也相當不錯，依舊可以順利成交。所以我們徵集白鑽的時候定價會非常謹慎，會訂出遠低於市場行情、足夠有吸引力的價格，鼓勵買家出價。

Q：現在培育鑽石據說幾乎什麼顏色都可以做出來，實際狀況是這樣嗎？

A：培育彩鑽確實可以做得出來，但顏色看起來很假，和天然彩鑽沒辦法相提並論。白鑽的部分，培育鑽石肉眼難以分辨，但收藏價值落差很大。人造鑽石幾乎沒有轉售價值，它的resell value是0；但天然白鑽，就算配戴過，未來依舊有機會再次轉手賣出。

Q：這場很多成交亮眼的拍品，除了寶石本身品質，不少是卡地亞這類知名品牌出品，品牌會給珠寶帶來加分效果嗎？

A：品牌算是附加價值，但買家考量的核心還是寶石本身的品質。舉例來說，市場上要找10克拉以上緬甸雙證鴿血紅紅寶石是非常困難，喀什米爾20克拉以上皇家藍藍寶石也是可遇不可求。 所以珠寶還是要回歸寶石本質，顏色、淨度、火彩才是重點；品牌當然會有一點幫助，但不會是買家最主要的考量。

Q：這次拍賣也出現不少卡地亞豹系列、梵克雅寶的隱密鑲嵌這類品牌珠寶，這幾年品牌珠寶是不是越來越受藏家重視？

A：我們徵集的品牌珠寶，估價會比品牌門市零售價低非常多。客人在專櫃可能要花拍場估價十倍的金額才買得到同款，所以拍賣管道對他們吸引力很高，有機會用更低的價格入手。

我們這次就有一件梵克雅寶隱密鑲嵌花胸針，是五〇‑六〇年代的古董作品，原先估價450萬，最後成交超過700萬，成績很好。隱密鑲嵌屬於高級定製工藝，現在去品牌專櫃也很難買，需要漫長排單，而且售價極其昂貴，這類稀缺工藝作品，很多時候只能在拍賣市場遇見。

選購品牌珠寶，要優先挑選品牌最具代表性標誌性的設計。比如卡地亞就看豹系列，梵克雅寶就看隱密鑲嵌系列。如果是一般量產普通款式，日後要轉售，價格會比當初門市買入的價格折損非常大，保值性比較差。

Q：那賣家端，藏家會不會因為拍場估價遠低於門市定價，就不願意送拍？

A：部分賣家確實會有這個想法，但更多藏家配戴一段時間後就不想繼續留著，想要變現。而卡地亞、梵克雅寶這類品牌，並不提供一般在售款式回收服務，藏家要出手就只能透過拍賣行。

Q：珠寶品牌近幾年也會買回自家舊作品、重新整粒後再度出售，這對拍賣行造成影響嗎？

A：品牌偶爾會向拍賣行收購一些具歷史意義的骨董作品，像是裝飾藝術（Art Deco）時期的珠寶。但現代量產的新品，品牌是不會回購的。

Q：這次拍賣有一系列拍品出自華裔設計師Cindy Chao之手，平時有這麼多嗎？

A：Cindy Chao的作品風格很國際化，歐洲、美國、中東市場都有不少藏家喜愛。這次剛好有一位資深藏家釋出一整批她的藏品，我們就特別規劃一個專屬板塊，上拍大約六七件作品。平常春拍一般只會上拍一兩件，這次數量確實比較多，最後整體成交表現也非常好。其實拍賣行除了大品牌珠寶，優秀知名獨立珠寶設計師的作品，我們也會徵集。

Q：很多拍賣新手入門會考慮精品，除了珠寶之外，你會建議新手嘗試哪些門類？

A：相較其他奢侈品，我會更看好珠寶。像包包、手表、車子、服飾，一出專櫃就變成二手，折損明顯。但珠寶比較沒有所謂二手的概念，經過重新整理保養，就可以回復近乎全新的狀態。服飾這類甚至很難再次轉售。珠寶具備傳承屬性，只要選對藏品、買到合適價格，保值能力很強。

Q：想請教這次拍賣台灣買家的參與狀況如何？

A：台灣是亞洲發展非常成熟的珠寶市場，當地有為數眾多活躍的珠寶藏家，不管買方、賣方都很活躍。這次拍賣台灣買家參與度維持穩定，歷次拍賣台灣市場的表現都相當平穩。

佳士得亞太區總裁江華皓為「瑰麗珠寶及翡翠首飾」拍賣最高成交價拍品「The Pink Petal 」8.41克拉豔彩紫粉紅色鑽石戒指落槌。圖／佳士得提供

Cartier設計10.10克拉緬甸天然鴿血紅紅寶石及鑽石胸針，成交價5,336萬港元。圖／佳士得提供

Van Cleef & Arpels設計紅寶石及鑽石「Mystery-Set」胸針，成交價768萬港元。圖／佳士得提供

100.16克拉緬甸天然皇家藍藍寶石及鑽石吊墜以超逾低估價2倍的4,238萬港元成交。圖／佳士得提供

天然翡翠蛋面及鑽石首飾套裝，以超逾低估價6.5倍的2,078萬6,000港元。圖／佳士得提供

Graff設計10.63克拉長方形深彩黃色鑽石戒指以超逾低估價6.5倍的1,177萬6,000港元成交。圖／佳士得提供

最高成交價拍品「The Pink Petal 」8.41克拉艷彩紫粉紅色鑽石戒指，成交價1億1,550萬港元。圖／佳士得提供

天然翡翠珠及鑽石項鍊，成交價2,469萬港元。圖／佳士得提供