行動支付龍頭LINE Pay（7722）持續深化跨境支付場景，即日起用戶可於韓國擁有「星空圖書館」的超人氣複合式購物商場Starfield COEX Mall（江南店）、Starfield Suwon（水原店）和指定的Starfield購物商場、Starfield City購物中心使用LINE Pay付款。LINE Pay用戶在活動期間內於指定Starfield購物商場消費，最高可享LINE POINTS 30%回饋。

Starfield是韓國新世界集團旗下綜合不動產開發商Shinsegae Property營運的複合式商場品牌，目前共有5間「Starfield」超大型主題購物商場（包含江南、水原、河南、高陽、安城），以及3處規模較小、服務新市鎮生活圈的「Starfield City」購物中心（慰禮、富川、明知）。位於首爾江南區的Starfield COEX Mall，不僅結合購物、餐飲、文化、娛樂與休憩空間，商場內的「星空圖書館」以13公尺高的書牆與約7萬冊的藏書聞名，不僅是國際遊客朝聖的經典場景，更是台灣旅客必訪的打卡熱點。

近年韓國旅遊討論度極高的新型購物景點Starfield Suwon，則位於京畿道水原市，提供潮流品牌商店、文創選品、餐飲美食、影城與室內運動主題設施等多元體驗，館內打造的星空圖書館約22公尺高，從4樓一路挑高延伸至7樓，營造出開闊且具層次感的空間氛圍。開幕一年吸引近2,000萬人次到訪，更是旅客走訪水原市歷史文化古蹟時，經常一併造訪的觀光景點。