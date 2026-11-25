迎接聖誕節與跨年聚餐旺季，開展餐飲集團旗下五大品牌分別推出限定餐飲企劃。過去以豬肉料理為特色的囕盈豚NYD TAIPEI，首度將牛肉主餐納入品牌肉食版圖；SALT&STONE以聖誕樹為靈感推出兩款節慶可頌，LillA則找來台南知名酒吧TCRC合作推出ON TAP聯名調酒。TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse也同步端出雙人、四人分享餐，讓年末聚會從兩人約會到好友、家庭聚餐都有不同選擇。

過去以豬肉料理打響名號的囕盈豚NYD TAIPEI，這次將肉食主題延伸至牛肉，自12月1日起推出全新「王牛小排」系列，為原有菜單增添不同風味的主餐選擇。新品包括10oz.王牛小排與12oz. LA牛小排，單點均為1,380元，另推出王牛小排雙人套餐2,980元、三人套餐4,080元，從個人用餐到多人共享，都能以牛小排作為餐桌主角，也讓品牌肉食料理有了更多元的選擇。

節慶甜點方面，SALT&STONE則將聖誕意象融入烘焙創作，12月8日起限量推出「莓果聖誕樹」與「開心果聖誕樹」兩款造型可頌，售價分別為220元與250元。以層層酥脆的可頌呈現聖誕樹造型，再分別結合莓果與開心果風味，讓甜點不只適合節慶期間享用，也成為派對分享、交換禮物的應景選擇。兩款商品於門市限量販售，售完為止。

想將年末聚會延伸至夜晚，LillA則從晚餐與調酒兩個面向切入。自11月24日起推出晚間套餐，每日下午3時至打烊供應，並攜手台南知名酒吧TCRC推出「ON TAP」聯名調酒系列，包含全新作品「花樣年華 In Full Bloom」、「柚色浮光 Yuzu Gold」，以及「暮日微光 Afterglow」、「放行時刻 Green Light」共四款。每杯150ml售價280元，另提供四款任選三款的On Tap Flight，100ml三杯組售價500元。透過餐點與調酒的搭配，讓晚餐不只是用餐，也能自然延伸為下班後的餐酒小聚。

至於聖誕節與跨年期間的多人聚餐，TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse則分別以美式經典料理推出節慶分享套餐，兩品牌自12月8日起供應至2027年1月4日，鎖定雙人約會、好友聚餐及家庭團聚等年末需求。

TGI FRIDAYS推出雙人分享餐2,199元、四人派對餐4,099元，搭配多款美式經典料理與節慶限定飲品，包括「踏雪假期 SLEIGH-CATION」及「椰誕鬼精靈 BIG KAHUNA CLAUS」，另可加價選購「脆脆巧克力奶昔」或「暖冬熱紅酒」。活動期間點購聖誕新年套餐，還可獲得品牌聖誕便利貼一份，數量有限，送完為止。

Texas Roadhouse則延續招牌牛排與豬肋排的豪邁風格，推出雙人分享餐2,400元、四人歡樂餐4,480元，將12oz.肋眼牛排、火烤德州牛排及冠軍豬肋排等人氣料理納入套餐，並可搭配經典原味瑪格麗特、班杰明美式拉格等飲品，讓喜愛肉食的消費者以大份量美式料理共享節慶時光。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

LillA 攜手 TCRC 推出 ON TAP 聯名調酒系列，以多款不同風味調酒搭配晚間套餐，打造從 Dinner 到 Drinks 的歲末餐酒時光。圖／開展餐飲集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

囕盈豚NYD TAIPEI 今年歲末推出全新「王牛小排」系列，在品牌既有豬肉特色之外延伸牛肉料理選擇，為肉食愛好者帶來全新的年末聚餐提案。圖／開展餐飲集團提供