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周杰倫現身雪梨皮衣搭TUDOR表 香檳金、酒紅雙色大曬好品味
華語流行天王周杰倫日前現身澳洲雪梨，為其代言的瑞士鐘表品牌TUDOR站台造勢。周杰倫於11月20日率先造訪位於市中心King Street的TUDOR專門店，出席品牌舉辦的專屬見面會，當晚活動轉往雪梨塔83樓的Bar 83舉行私人酒會，讓與會賓客在俯瞰雪梨港與城市夜景的同時近距離互動，展現親切魅力0距離。
縱橫樂壇逾二十年，周杰倫身兼歌手、詞曲創作者、監製、演員及導演等多重身分，其不斷跨界與自我突破的演藝軌跡，恰與TUDOR主打的Born To Dare（天生敢為）品牌精神相互呼應。
周杰倫本次雪梨行程也先後配戴了兩款不同風格的39毫米精鋼腕表，一只為運動潛水表TUDOR Black Bay 58酒紅色款，全表配備酒紅色表盤與同色單向旋轉表圈，並搭配黑色橡膠表帶，其設計靈感取材自品牌於1990年代研發、但最終未曾正式量產的TUDOR Submariner原型表，具濃厚的歷史考據意味。
另一款TUDOR 1926 Luna香檳色表款則採用香檳色緞面太陽放射紋表盤與立體時標，搭配七鏈節精鋼表帶，並於6時位置設有月相顯示視窗。這只表款不僅由周杰倫擔任代言人，更實際參與了腕表設計過程，其中表盤上用以呈現月相盈虧的「幻影月光」金色圓盤，便是出自其親自構想的月亮意象，兩只Black Bay 58酒紅色款、TUDOR 1926 Luna香檳色款皆為已上市之設計，可洽全台TUDOR官方授權經銷商、品牌專門店詢問。
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