迎接2027年農曆新年，新竹老爺酒店正式推出「羊享團圓春節住房專案」，為鼓勵旅客提早安排春節假期，預定2027年2月6日至2月9日（初一至初四）的春節早鳥一般住房，即可享每房折價600元優惠。

除春節一般住房專案外，另有一泊二食、SPA住房及連住兩晚等多元方案，滿足家庭團聚、親友出遊及休閒度假的不同需求。

「春節一般住房」分為含早餐與不含早餐兩種選擇，早鳥折扣600元後，雙人房最低每房5,100元起，為您的荷包精打細算。

喜愛美食體驗的旅客，可選擇「春節咖啡廳一泊二食」方案，雙人每房8,200元起，入住期間可享自助早餐及自助午或晚餐，將住宿與餐飲體驗結合，位於二樓的Le Café咖啡廳提供中西日式美食，熱食區提供牛排、羊排、烤鴨、鮭魚燒、生蠔等自助餐檯，還有異國熱炒熟食、現煮湯品、海鮮與日料生魚片、手捲、沙拉冷盤、麵包與甜點等。多種美食適合全家人團圓共聚美好時光，為新春假期增添豐富滋味。另有「春節SPA住房」雙人房每晚7,900元，可享雙人60分鐘精油按摩及2客早餐。以及「春節連住2晚含早餐」雙人房11,400元，提供全家出遊的最佳選擇。

上述專案價格均含稅及服務費，並提供迎賓茶點與免費使用休閒設施等禮遇，早餐則依房型及專案內容提供。

除了多元住房選擇，新竹老爺酒店亦提供高鐵加購優惠。成人旅客搭乘標準車廂對號座或商務車廂，可享全票票價95折起。

新竹老爺酒店表示，春節是家人團聚、分享祝福的重要時刻，期盼透過多元住房方案與餐飲體驗，讓旅客不必匆忙奔波，也能為自己與家人安排一段舒適愜意的新春假期。2027春節住房專案現已開放預訂，邀請旅客把握官網早鳥優惠，提早安排新年行程。

新竹老爺除夕活動包括：舞獅、捏麵人、版畫，年節氣息濃厚。 業者／提供