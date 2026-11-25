佳士得（Christie’s）香港「典雅傳承：手袋及配飾」秋季拍賣於香港雅逸精品週期間舉槌，以成交總額約5,953.5萬港元，推動該類別全年成交總額創下亞洲歷來最高年度成交紀錄（約1.73億港元）。本季拍賣成交比率達93%，落槌總額為低估價126%。參與競標的買家來自全球五大洲31個國家，其中以大中華區及東南亞地區買家表現最為活躍。網上競投尤其踴躍，67%拍品經由佳士得網上平台成交。新買家佔所有競投者四分之一，當中近六成為千禧世代及Z世代藏家。

拍賣結束後，佳士得手袋及配飾部專家暨拍賣主管助理副總裁張一傑（Jerry Chang）接受聯合報專訪，解說佳士得如何在全球經濟不穩定、一手精品市場成長不如預期的狀況下持續創下佳績，並分享了個人對於收藏精品包款的長年觀察與建議。

Q：2026秋季的亞洲精品手袋拍賣拍賣的結果有沒有達到預期？當初拍賣籌畫時商品配置、價位等是怎麼規劃的？

A：包包拍賣部門是佳士得在2014年才正式成立，是佳士得歷史里面年紀最小的一個部門。包包拍賣很多拍品門檻比較好入門，對沒有接觸過拍賣的人，是很好認識拍賣的渠道。我進入佳士得已經八年，過去八年，幾乎每一場包包拍賣，都能帶來最多的新客戶，是大眾理解拍賣操作的窗口。對比珠寶、藝術品高不可攀的價格，普通人可以借此體驗現場競拍氣氛，了解完整拍賣流程。

今年適逢佳士得亞洲40周年系列活動，拍品規劃上，一方面有美國資深藏家Susan Casden提供兩件就連拍賣專家都第一次見到、極為罕見的重磅頂級拍品，滿足資深藏家對稀有藏品的需求；另一方面也保留估價親民的入門拍品、無底價拍品，也有入門估價港幣三四萬元的包包，可能最低1000港幣就可以落槌成交，希望面向廣大普通大眾，讓更多人進來參與。

今年成交總額創下包包部門有史以來的最高記錄，實際結果比我們預先期待還要更好，團隊整體是很滿意的。當然我們團隊對成績永遠會追求更高，不過能夠突破自身過往記錄，已經很開心。

Q：包包有各式各樣顏色、材質，像鱷魚皮、小牛皮、蛇皮、鴕鳥皮等等。亞洲買家偏好什麼類型包款？亞洲市場跟全球其他地區喜好有什麼差異？

A：包包拍賣市場熱度跟當下流行趨勢綁定得非常緊密，當下流行的顏色、風格，會直接反映在拍賣場上大家的出價意願。

例如近幾年靜奢風、老錢風盛行，黑白灰棕這類經典色系，在全球範圍都非常受歡迎。放到亞洲市場，粉色系包包市場表現一直十分穩固。不管是哪一種粉色、不管什麼材質，也不論包款大小，大多都能拿到不錯成交，很多人覺得光是看著粉色包包，心情就會變好。

季節也會帶來偏好變化，像這一季秋冬，麂皮材質熱度很高，它帶來溫暖的氛圍感，很契合秋冬；深紫、深紅這類色調，在秋冬也會更吃香。黑白灰棕經典色系則不受季節限制，全年全球都接受度很高。還有一個很有意思的點，南半球澳洲、新西蘭客戶也會參與香港拍賣，他們季節跟北半球完全顛倒，適合我們春夏的包款，反而會適配他們當地的秋冬需求。

A：Foubourg、Quelle Idole這類包款受到歡迎，因為他們提供了很好的情緒價值。情緒價值指的是，一件商品帶給人的開心愉悅感受，優先高於包包的裝載實用功能。彷彿小房子的Foubourg、或是如娃娃的Quelle Idole，光是看著就會讓人覺得開心，能不能裝水壺、雨傘反而變成次要考量。

事實上，這些精致可愛的包款工藝門檻其實很高。例如Quelle Idole，就算普通皮版本，也要拼接多種不同皮革做出手腳等造型；福寶小房子體積很小，但包蓋、包身、窗戶位置，就要用上好幾種不同皮革縫合。工藝覆雜、外形討喜，加上市面存量稀少，多重因素疊加，把它們的市場身價推高。

香港拍賣場上還是亞洲客人參與占比最多，但亞洲內部不同區域喜好也有區別，日韓、中國大陸、東南亞買家偏好各有不同，有人偏愛鮮亮色彩，也有人喜歡骨董包那種經過使用的復古質感。歐美客戶同樣會為這類有情緒價值的藏品出價，只是大家的審美取向會存在差異。

Q：近幾年一手奢侈品市場表現不算理想，會對二手包包拍賣市場帶來正面或負面的影響嗎？

A：經濟大環境波動，股市起伏，一定會影響競拍者的出價心態。但二手拍賣市場受到的沖擊，會比普通零售購物模式更小，有兩點核心原因。

第一點是藏品的稀缺性。佳士得上拍的藏品都會經過提前篩選，大多是市面不常見、收藏價值很高的稀缺品類。就算經濟環境不好，資深藏家也不願意錯過難得一見的藏品，依舊會重點關注。

第二點來自拍賣獨有的競拍體驗帶來的情緒價值。拍賣不只是單純買商品：如果以低於心理預期的價格拍到藏品，參與者會獲得巨大喜悅；就算競價激烈抬高價格，成功競得的人，收獲的也不只是一只包包，還有競價博弈取勝帶來的成就感。這份獨特體驗，是普通零售購物無法給到的。

這兩個原因就是讓手袋拍賣面對經濟下行的時候，抗風險能力更強。

A：愛馬仕在二手拍賣市場的品牌號召力確實遙遙領先，但這不是憑空而來。依靠品牌長期沈澱的歷史底蘊、頂尖工藝、優質原材料，以及日積月累建立的客戶信任。很多已經使用很多年的老愛馬仕包包，皮面光澤、縫線依舊牢固，品相維持得很好，擁有很強可傳承屬性，所以大家願意在二級市場購入。同時愛馬仕一手市場供給量本就遠低於其他品牌，進一步放大二手市場的稀缺程度。

香奈兒、LV也會出現在拍賣場，但上拍數量相對少。只有存量稀少、品相出眾的限量稀缺款，才具備高端拍賣市場的價值，會受到藏家歡迎；它們普通量產款流通性弱，保值表現一般，很少登上拍賣。

Q：手袋拍賣吸引大量第一次參與拍賣的新客戶，如果新客人對拍賣產生興趣，您會建議他們還可嘗試哪些其他拍賣門類？

A：精品板塊中，包包、珠寶、手表的客群重合度很高，我們的排期也會把這三類拍賣接連安排，很多參加包包拍賣的客戶，後續也會參與珠寶、手表拍賣。

喜歡精品包包的客戶，大多重視物件的細節、上手質感與歷史底蘊。包包優質皮革的細膩溫潤，很多時候照片看不出來，要親手觸摸才能體會。珠寶、手表也是同理，珠寶的打磨、表殼的拋光，那種溫潤的手感，必須上手才能真切感知，看圖片很難體會。這幾類品類的審美、體驗邏輯高度相通，非常適合包包拍賣的新客繼續探索。

Q：您長期任職佳士得手袋拍賣部門，您自己也收藏什麼包嗎？

A：我個人不算在收藏包包，當然自己會買包自用。因為常年接觸拍賣等級頂尖的包包，把我的審美眼光拉得很高，但全世界最稀有、最頂級的包包，在工作當中我都有機會親手接觸、上手，對我而言這已經足夠。

我自己買的都是經過時間驗證價值的基礎經典款，我不執著全新商品，二手市場對我來說很有意思，包包有使用痕跡我也完全可以接受，這是我個人的審美偏好。

Q：收藏包包真的能增值嗎？

A：很多藏家最開始收藏，出發點並不是為了追求幾倍投資回報，而是享受收藏過程帶來的愉悅感、成就感。

不少藏品藏家會持有非常漫長的時間，例如這次領銜的兩件訂製拍品，還有這次上拍的一款黑色Kellydole，都是藏家珍藏了十幾二十年的包款，等到人生階段發生變化，才會選擇把舊藏品釋出拍賣，置換自己當下更感興趣的其他門類，比如珠寶、骨董瓷器。也有一部分藏品，藏家選擇永久留存，作為家族傳承留給後代。

當然看到早年入手的藏品拍出好價格，藏家當然會感到開心，但這更多是附加結果，並不是最初入手的目標。很多大眾只看到藏品增值的金錢結果，卻忽略藏家享受收藏過程本身這件事。

刷新小牛皮凱莉娃娃包於佳士得拍賣的最高成交紀錄，愛馬仕2025年，限量版橙色及櫻花粉紅色SWIFT小牛皮QUELLE IDOLE包附黃金配件，成交價70萬4,000港元。圖／佳士得提供

全新黑夜FAUBOURG柏金包世界拍賣紀錄，愛馬仕2022年，黑夜FAUBOURG外縫柏金包附黑色PVD配件，罕見霧面黑色短吻鱷皮、黑色MADAME及SOMBRERO小牛皮、愛馬仕橙色及琥珀黃色SWIFT小牛皮，成交價2,68萬8,000港元。圖／佳士得提供

刷新白日FAUBOURG柏金包世界拍賣紀錄，愛馬仕2022年，FAUBOURG柏金包附鈀金配件，罕見霧面烏木色短吻鱷皮、金棕色MADAME、橙色SWIFT、焦褐色及烏木色SOMBRERO、奶昔白色EPSOM小牛皮，成交價192萬港元。圖／佳士得提供

秋季現場手袋拍賣最高成交價拍品，愛馬仕2021年，雪白FAUBOURG柏金包附鈀金配件，罕見霧面水泥灰色短吻鱷皮、白色TOGO、SWIFT及SOMBRERO小牛皮、橙色及奶昔白色SWIFT小牛皮及霧霾藍色CHÈVRE山羊皮，成交價4,22萬4,000港元，超逾低估價3倍有餘。圖／佳士得提供

刷新小牛皮凱莉娃娃包於佳士得拍賣的最高成交紀錄，愛馬仕2026年，限量版愛馬仕紅色及水藍色SWIFT小牛皮QUELLE IDOLE包附鈀金配件，成交價70萬4,000港元。圖／佳士得提供

刷新Shoulder柏金包世界拍賣紀錄的Susan Casden珍藏，愛馬仕2007年，JEAN PAUL GAULTIER SHOULDER柏金包附鈀金配件，罕見限量版獵遊豹紋印花馬毛及黑色COROMANDEL皮革42公分，成交價204萬8,000港元。圖／佳士得提供