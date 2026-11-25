OWNDAYS全新品牌代言人TZUYU周子瑜將於12月7日現身台北大巨蛋松菸大道，出席OWNDAYS品牌代言人媒體記者會，並將抽出5名幸運粉絲，與子瑜近距離互動。

OWNDAYS推出粉絲福利活動，凡參與指定活動，即有機會獲得TZUYU同款親筆簽名眼鏡，全台僅抽出5名幸運粉絲，還有機會與子瑜近距離互動、拍攝專屬拍立得，留下獨一無二回憶。

活動時間11月16日至11月29日於OWNDAYS全台門市、線上通路 (含momo、蝦皮) 購買NICHE+ / K.moriyama / AIR / SNAP 系列眼鏡，即可獲得抽獎資格。

將抽出5名粉絲可獲子瑜「廣告配戴款簽名眼鏡」，與「拍立得合照機會」、「記者會VIP席次」；抽出15名獲得「OWNDAYS記者會VIP席次」。