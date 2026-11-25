眾所期待的原創舞台劇《明星養老院》將於12月25日的聖誕檔期盛大公演，這部作品由王偉忠監製，將舞台搬進一座荒廢多年的養老院，用倒敘手法描述一群巨星在舞台光環褪色後，重尋人生光芒的心路歷程。是一齣關於掌聲與愛的人生喜劇，有歌有舞、有笑有淚，年底將是最後一輪演出，錯過這次，就看不到了！

《明星養老院》的舞台設計頗具巧思，為了向觀眾喜愛的明星、偶像團體、秀場、綜藝節目致敬，舞台融入許多有趣的元素。像一開場，就把荒廢多年的老屋瞬間更新，帶來視覺上的魔幻效果。劇情融入觀眾常在影劇版上看到的新聞，這些大明星們雖然老了，還是希望能在舞台上做出最棒的演出，甚至使用當下最流行的網紅自媒體，增添許多笑料，讓觀眾笑得前俯後仰。

「追星」是目前最當紅活動，《明星養老院》讓許多觀眾隨著明星們、回想起自己年輕的歲月。像劇中「女團」郎祖筠與黃嘉千載歌載舞的歌曲就讓人瞬間回春，而楊烈、洪都拉斯熟男魅力更是帥翻全場，正港偶像出身的方文琳在劇中有精彩的演出，讓觀眾們見證到「實力派偶像」能演難唱的深厚功力。陳漢典、網紅泰國娘娘與羅美玲則透過演出，傳達藝人們對於歌迷影迷的影響，真的一輩子難忘。歡迎觀眾趁著聖誕節，走進劇場來追星！

舞台劇《明星養老院》由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助，將於12月25日至27日在臺北表演藝術中心大劇院演出最後四場，售票請洽udn售票網。