大江購物中心二期商場今日舉行開工動土典禮，二期基地緊鄰一期本館，規劃為地下三層、地上四層建築，並增設1,000個停車位，二期總樓地板面積超過5.6萬平方公尺（約16,940坪），未來與一期本館合計總面積將突破21萬平方公尺（相當於63,525坪），總投資金額高達90億元，預計2030年第一季開幕。

今日大江國際股份有限公司董事長江國裕率領經營團隊，邀請桃園市副市長王明鉅等貴賓出席，共同見證二期開發計畫正式啟動。大江表示， 大江深耕桃園超過25年了，從紡織廠、購物中心起步，希望透過一期及接下來二期的開發，讓大江不只是購物消費的場所，更能成為結合工作、休閒與日常生活的區域核心。隨著桃園航空城建設及周邊產業持續發展，大江也看好人口與消費需求的正成長，帶動周邊商圈發展，提升區域生活機能，為桃園城市發展注入新動能。

大江購物中心二期商場建築設計上，以「Magic Cube魔幻方塊」為概念，內部空間融入自然、流水、森林與山嶽等元素，透過各樓層不同的景觀意象與空間層次，營造兼具自然美學與探索趣味的全新遊逛體驗。

大江購物中心鄰近國道一號、國道二號，快速連結桃園高鐵站與機場捷運。隨著桃園航空城建設推進、周邊產業聚落成形及人口持續移入，大江二期從工程興建至後續營運，預估將帶動零售、餐飲、物流及相關服務業逾1,000個直接與間接工作機會。透過進一步擴大購物與休閒機能，持續吸引跨區域消費人潮，活絡周邊商圈並全面提升在地生活機能。