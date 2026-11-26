NOKE 忠泰樂生活打造冬季檔期《TWINKLE with WINTER》以「冬樂森林」為主題。圖 / NOKE 忠泰樂生活提供

NOKE 忠泰樂生活冬季檔期《TWINKLE with WINTER》以「冬樂森林」為主題，邀請你暫時放下城市的喧囂，走入這片融合光影、自然與數位視覺的沉浸式森林，展開一場尋找鹿和光的沉浸式旅程。今年的「冬日藝術企劃」特別呈獻日本知名藝術家名和晃平 (Kohei Nawa) 的經典作品《PixCell-Maral Deer》— 無數晶瑩玻珠將生命的體態轉化為數據細胞，呈現虛實交錯的震撼張力；周邊同時匯集台灣藝術團隊「泊人 ANRK」和「溫度物所」帶來的精彩創作，共 4 件藝術作品層層推進，引領大家在光的盡頭與神聖之鹿靜謐相遇，感受藝術融入生活空間的無窮魅力。

作品一《冬凝謐林》— 凝結冬季「森林、霧氣、光影」的意象，引領探訪者步入其中

《冬凝謐林》— 凝結冬季「森林、霧氣、光影」的意象，引領探訪者步入其中。圖 / NOKE 忠泰樂生活提供

西北大門口圓柱：在神話傳說中，鹿是穿梭於凡間與神域之間的引路使者。當冬日降臨，使者便會從迷霧中現身，將森林的氣息和光影凝結成足跡。藝術團隊「泊人 ANRK」在這裡利用覆雪的林木意象，搭配垂綴如冰晶般的裝置，將這個建築圓柱轉化為森林的入口。微光在松枝與白雪之間穿透，營造出一種靜謐而充滿神秘感的氛圍。這裡正是我們進入神域之前的邊界，微弱的光芒彷彿正指引著你，引導人們繼續前進探索。

作品二《循光霧境》— 雪獸作為凡間與神域交界的守門人，帶領欲探訪神域的旅客，窺探神聖的國度。

《循光霧境》— 雪獸作為凡間與神域交界的守門人，帶領欲探訪神域的旅客，窺探神聖的國度。圖 / NOKE 忠泰樂生活提供

1F 風除室：進入商場大門後，在大家面前出現的是一隻造型十分討喜、全身覆蓋著白毛的「雪獸」。在這裡，雪獸是守護凡間與神域交界的守門人。牠默默遵守著職責，等待著想要窺探神域的旅人。這是一件充滿互動性的跨領域作品。當人們走近並親手觸碰雪獸的獸角或手掌時，人的意念將會傳遞給牠，現場的光影和霧氣便會隨著感應，開始流轉與聚散。在這個虛實交錯的迷蹤裡，雪獸將為你撥開雲霧，正式引領你邁向森林最深處的神聖國度。

作品三《凝光之森 Forest of Frozen Light》— 自然、空氣與時間，彷彿在此短暫凝結，留下一個寂靜而明亮的聖誕時刻

走進商場 1F 大廳，迎面而來的一片景致是由「溫度物所」所精心構築的作品《凝光之森》。高低錯落的透明壓克力柱，將森林的輪廓轉化為冰晶般的線條；柔白花簇則聚合成蜿蜒向上的花柱，在透明線條之間，延續植物柔軟而有機的生長姿態。在清透與柔白的層次之間，營造出朦朧的冬日氣息。溫度物所一直以來都非常擅長結合花卉植栽和多元媒材，探索人與自然的感知關係。在這件作品中，他們打造了一片介於「生長」和「凝結」之間的冬日地景。

作品四 日本知名藝術家名和晃平《PixCell-Maral Deer》

日本知名藝術家名和晃平作品《PixCell-Maral Deer》。圖 / NOKE 忠泰樂生活提供

位於 1F 大廳中央、高達將近 3 公尺的大型藝術作品 — 是日本著名藝術家名和晃平 (Kohei Nawa) 非常具代表性的作品《PixCell-Maral Deer》，以大型馬鹿為創作主體，具有鮮明的視覺存在感。作品名稱中的「PixCell」，是藝術家結合了代表數位影像單元的「Pixel (像素)」與生物學中的「Cell (細胞)」所創造的新詞。這個系列源自藝術家對全球化與數位資訊快速發展的觀察，藉此探討數位科技如何改變我們觀看事物的方式。

藝術家保留了馬鹿原本強壯的體態和繁複分枝的鹿角，並在物件表面覆蓋了數千顆大小不一的透明玻璃球體。每一顆玻珠就像一個小型透鏡，會放大、折射及扭曲底下的皮革毛皮與線條。原本連續且真實的生物質感，被分解成無數細小的影像單元，彷彿整隻鹿由無數透明晶體組成。透過這樣的處理，原本熟悉的鹿呈現出截然不同的樣貌，也讓人們思考，眼前所看到的究竟是物體原本的樣子，還是經過不同媒介轉換後的影像。

森林引路人 — 顏伯駿

這次「冬日藝術企劃」特別邀請三頁文設計創辦人暨創意總監 顏伯駿，來擔任藝術品的語音導覽人。顏伯駿長期投入品牌策略、視覺設計、展覽策劃與城市文化活動，曾參與金曲獎、臺灣文博會、白晝之夜、巴黎文化奧運臺灣館、臺北時裝週等大型文化專案，持續探索設計與文化、藝術及公共生活之間的關係。NOKE 持續往讓當代藝術走入更多人日常的方向而努力，因此邀請在設計與藝術領域兼具深厚造詣和跨界視野的顏伯駿，擔任本次的語音導覽人。顏伯駿向來善於以獨到的美學視角轉譯抽象概念，期待透過他極具感染力的聲音詮釋，帶領大眾走進這座冬樂森林，開啟一場與神聖之鹿相遇的美學探索。

NOKE 忠泰樂生活

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電話：02-8501 5999

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關於藝術家 名和晃平

名和晃平是日本當代最具代表性的雕塑家之一，以探討物質「表皮」與數位時代感知的《PixCell》系列聞名國際。他目前定居並工作於京都，同時擔任京都藝術大學教授及創意平台「Sandwich」的總監。名和晃平畢業於京都市立藝術大學並取得美術創作博士學位，早期即確立以雕塑為核心的創作方向；他關注自然與人工、微觀細胞與宏觀宇宙之間的關係，習慣運用現代媒材和科技重新定義雕塑的「表皮」。《PixCell》系列是他最廣為人知的代表作，名稱結合了「Pixel (像素)」與「Cell (細胞)」。他將透明水晶珠或玻璃球覆蓋在網路購得的動物標本或現成物表面，透過球體的折射扭曲物體原本的輪廓，象徵資訊時代人們透過螢幕像素觀看世界的經驗。

目前他於東京原宿的新藝術空間 seeen Harajuku 舉辦個展《At Random》(展期至 2026 年 11 月 28 日)，持續深化對空間、材質與感知的探索。