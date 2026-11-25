星宇航空再度成為亞洲天后JOLIN蔡依林「PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2027」指定夥伴，為應援同時身為星宇航空布拉格航線大使的蔡依林，祭出COSMILE會員專屬「星宇航空指定席」購票序號活動，購買機票即保證入場，近距離見證天后舞台魅力！同時給自己一趟舒適愜意的精品飛行旅程。

COSMILE會員即日起至2026/12/16使用優惠代碼「ILOVEJOLIN」，於星宇航空官方網站或APP購買自台灣出發前往洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、鳳凰城、布拉格、澳洲及紐西蘭航線之商務艙機票，航班出發日為2027/02/15（含）之後，即可獲得JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2027購票序號１組（可購買演唱會TWD5,990或TWD6,990票價區門票2張），更可享有1%機票折扣，限量600組，贈完為止！

蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會主題為「探索人性慾望與自我覺醒的魔幻旅程」，透過七宗罪與慾望等元素，打造充滿奇幻色彩的舞台世界。蔡依林化身「愉悅之母」，結合音樂、舞蹈與視覺藝術，帶來高規格的沉浸式演出。此次再度攜手星宇航空，不僅展現雙方對極致舞台美學與感官體驗的共同追求，更將演出中的震撼魅力延伸至萬呎高空的飛行旅程。

星宇航空今年甫開航台北-布拉格航線，邀請蔡依林擔任該航線大使，以全新風貌「JOLIN Version」重新詮釋《布拉格廣場》，並遠赴當地取景拍攝MV，歌曲一釋出令廣大粉絲陷入回憶殺欣喜不已。本次JOLIN蔡依林PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2027「星宇航空指定席」購票序號限量 600 組，喜歡JOLIN蔡依林的粉絲絕對不能錯過保證入場的好機會，更可買張機票飛往布拉格，親臨MV經典場景。