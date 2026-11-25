耶誕佳節將至，新光三越以「星動耶誕」為主題，打造全台最有節慶氛圍的耶誕造景，今年並與9位明星攜手合作，號召會員挑戰募集百萬點skm points公益目標，獻上最暖的耶誕祝福。

新光三越首度攜手丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、品冠、盧廣仲、蕭秉治、蕭景鴻、魏嘉瑩、蘇慧倫等9位知名藝人，共同發起「點亮星願傳遞耶誕祝福」公益行動。藝人們紛紛獻出別具紀念意義的私藏好物，包括丁噹的演唱會服裝、白安的幸運錢包

、鼓鼓呂思緯的簽名購物袋、品冠的襯衫、盧廣仲象徵溫暖陪伴的充電燈、蕭秉治的義大利小杯子、蕭景鴻的演唱會戰鞋、魏嘉瑩的限量公仔、蘇慧倫的保養精華禮等，從舞台珍藏到日常私物。

會員只要扣除100點skm points，就有機會將明星私物與親簽賀卡帶回家；同時加碼「百萬點星願挑戰」，點數累積達20萬點至百萬點將依序解鎖5重階段，抽出Switch 2主機、HomePod mini 2等夢幻3C，所有募集點數將全數捐助世界和平會「偏鄉圓夢計畫」。

除了做公益，全台15店耶誕樹也串聯推出「耶誕驚喜挑戰」AR互動任務。民眾只要掃描QR Code完成遊戲並將專屬美照分享至Threads，即可參加100%中獎的驚喜轉轉樂，最大獎包含iPhone 17、AirPods 4及10萬點skm points。

近年節慶消費從「送禮」走向「悅己」趨勢。美妝迷可鎖定JO MALONE LONDON、YSL等品牌的限量耶誕倒數月曆；珠寶消費也從節慶贈禮走向日常風格投資，「輕奢日常化」與「情感珠寶」成為關注焦點。聚餐方面，新進駐信義新天地的地中海料理「GIMME by gonna」，以及老乾杯、福里安花神與MIACUCINA均推出耶誕限定套餐，美麗市場也引進經典「義大利水果麵包」，滿足饕客味蕾。

不只如此，12月3日起至12月27日，持綁定兒童卡的新光三越App不限金額消費即可兌換限定互動繪本《魔法百貨尋寶記》；話題十足的「寶可夢30周年集點送」也迎來壓軸，11月26日起皮卡丘零錢包悠遊卡搶先登場，12月1日再推出20吋行李箱與電鍋等實用好禮，讓粉絲把握最後一波蒐集機會。

JO MALONE LONDON蘇格蘭格紋25天聖誕倒數月曆，推薦價17,550元。圖／新光三越提供

老乾杯聖誕跨年組合餐，推薦價2,380元/人。圖／新光三越提供

12月3日至12月27日兒童卡友不限金額消費，即可兌換限定互動繪本《魔法百貨尋寶記》。圖／新光三越提供

agete冬季限定光芒雙色圓盤鑽石項鍊，13,500元。圖／新光三越提供

MOSCHINO莫斯奇諾小熊香水聖誕鐵盒限定組價值3,850元，特價2,480元（台北信義新天地）。圖／新光三越提供