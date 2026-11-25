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安孝燮把舞龍舞獅變超閃單品？同場舒華 現身Qeelin高級珠寶展曬貴氣
東方高級珠寶品牌Qeelin於上周在南韓首爾舉辦了2026 Miracle Garden高級珠寶臻品展，本次大展是以品牌高辨識度的Wulu葫蘆為核心，將中國傳統文化符號轉化為珠寶設計，活動並由全球品牌代言人潤娥聯同韓星安孝燮、庭沼珉與女團i-dle成員舒華相繼現身、星光炸裂。
潤娥當晚演繹Wulu Fairy系列白金紅寶石套裝，設計取經自敦煌壁畫中的飛天仙子，刻意微傾的葫蘆輪廓營造飄逸動感。其項鍊鑲嵌以2.11克拉橢圓形鴿血紅寶石與619顆鑽石，指間則配襯主石達2.91克拉的Wulu Treasure鴿血紅寶石戒指，貴氣逼人；同場的舒華則選戴了Wulu Treasure白金鑽石項鍊與Wulu Garden珍珠戒指，設計師模擬河川水流的律動，將超過2克拉的欖尖形鑽石與404顆圓鑽交織，清麗脫俗。
另一焦點落在演員庭沼珉配戴的Dong Chi系列，概念源自侗族哲學中的宇宙生命能量。工匠以玫瑰金為底，運用橢圓形紅碧璽勾勒流暢的數字8字線條，重新詮釋葫蘆結構，項鍊則選用貴重的紅寶石與鑽石，兼具拜占庭復古輪廓與現代輕快調性；該系列更透過寶石沿頸線自然垂墜的結構，呈現萬物循環與能量平衡的東方哲學。
同場男星安孝燮則示範具趣味的Xi Xi系列白金祖母綠項鍊與胸針，靈感取自歲末驅邪納福的傳統醒獅。設計師透過精密金工打造可活動的鉸鏈下顎，讓立體獅頭隨配戴者動作輕微擺動，項鍊更將醒獅置於可轉動的珠石之上，並融入中國少數民族侗族的刺繡色彩細節；尤其安孝燮指間的Xi Xi戒指鑲嵌1.07克拉鮮綠橢圓祖母綠，還原了舞獅的華麗服飾，也為男士配戴珠寶的可能性注入了玩味與工藝深度。
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