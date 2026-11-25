英國茶品牌TWININGS唐寧茶迎來創立320周年，在台舉辦「璀璨茶宴·風華盛啟」媒體發布會。品牌第10代家族傳人史蒂芬．唐寧（Stephen Twining）親自示範英式拼配工藝，並與法式高訂刺繡藝術家Mowa共同揭曉兩款週年限定禮盒。

唐寧茶表示，品牌的拼配工藝會考量茶葉產地、季節與氣候等差異，透過調配不同茶葉的香氣與風味，維持經典茶款的風味特色。記者會現場由史蒂芬．唐寧介紹皇家伯爵茶與仕女伯爵茶的故事，並分享品牌傳承多年的調茶理念。

此次合作由Mowa以立體刺繡創作「璀璨奇幻茶會」主視覺，畫面以唐寧茶倫敦發源地216 Strand Shop為中心，加入茶壺、皇家騎士、白兔、孔雀等元素，呈現英倫茶文化與奇幻意象。

兩款限定新品包括「唐寧璀璨茶宴禮盒」與「唐寧金織茶韻禮盒」，皆為24入茶款組合，並附周年主題配件。

「唐寧璀璨茶宴禮盒」收錄鉑金系列茶款，包含薄荷、莓果、洋甘菊、薑芒綠茶與博士茶等風味，另附320周年紀念提袋。另一款「唐寧金織茶韻禮盒」以經典紅茶及調味紅茶為主，提供10款風味，並附時尚收納包與刺繡布貼。

配合歲末與新春檔期，唐寧茶另推出滿額贈活動：於指定通路購買唐寧茶款滿新台幣1,200元，即可獲得320周年刺繡紅包袋一款，款式隨機、數量有限，送完為止。

隨盒搭配限量珍藏的「唐寧320周年紀念提袋」，以雅緻米白襯托皇家深藍，並將Mowa筆下的奇幻刺繡元素匯聚成「320」紀念圖騰，讓藝術從茶席化為優雅的日常風格配件。圖/唐寧家提供

唐寧茶320周年刺繡紅包袋由左至右為「騎福迎春」、「雀躍生金」及「豹喜臨門」。圖/唐寧家提供