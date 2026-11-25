吃Buffet看火車！嘉義「莫內饗宴」開幕 甕藏金炙雞必吃、下午茶880起
嘉義Buffet市場再添新選擇！煙波國際觀光集團旗下人氣自助餐品牌「莫內饗宴」全台第二間據點正式進駐嘉義，選址煙波城行阿里山北門館1樓，鄰近百年北門車站。
餐廳以「和洋季」為主題，結合日本旬味、西式料理與藝術美學，規劃9大特色餐檯，除了和歌山稻燒鰹魚握壽司、蒲燒鰻魚釜飯、京都宇治抹茶咖哩慢燉牛頰等料理，還推出嘉義限定「甕藏金炙雞」系列，旅客用餐時更能欣賞阿里山林鐵列車穿梭而過的景致。即日起至12月12日，午餐及下午茶享開幕9折優惠。
「莫內饗宴」主打不同於傳統Buffet、以菜色數量取勝的餐飲概念，以「透明餐桌」為核心理念，從食材來源、料理設計到主廚創意，讓消費者了解每道料理背後的食材與製作巧思。餐檯並透過「食材身分證」概念，呈現食材產地、季節及風味特色。
空間設計是明亮的法式風格，結合大理石紋理與俐落線條，規劃9大餐檯。餐廳大片窗景面向北門車站，旅客用餐之餘，還能欣賞阿里山林業鐵路列車行經，將鐵道風景融入餐飲體驗。
料理方面，嘉義莫內饗宴延續「和洋季」主題，結合日本旬味與台灣在地食材，推出和歌山稻燒鰹魚握壽司、蒲燒鰻魚釜飯，以及京都宇治抹茶咖哩慢燉牛頰等料理。餐檯、甜點與飲品的視覺設計，也融入浮世繪中的海浪、瀑布及梅園等自然意象，讓季節風味延伸至整體用餐氛圍。
其中最受矚目的，是嘉義限定的「甕藏金炙雞」系列。主廚以嘉義中埔鄉傳統甕窯雞為靈感，嚴選全雞搭配獨門香料醃製，再經長時間烘烤，保留雞肉鮮嫩口感與肉汁，並延伸出兩款創意料理。
「甕藏金炙雞刈包」將去骨手撕雞肉夾入黑炭刈包，搭配特製雞蔥油及酸辣漬洋蔥，呈現中西融合的風味；另一款「甕藏金炙雞X帕達諾起司燉飯」，則以嘉義雞肉飯為發想，將雞汁與蔥油香融入燉飯，現點現做後放入整顆起司磚內炙燒拌勻，讓起司香氣與雞肉風味交織。
配合開幕，嘉義莫內饗宴即日起至12月12日推出限定優惠，午餐及下午茶指定餐期享9折。餐價方面，平日午餐每人1,280元、假日1,580元；下午茶平日880元、假日1,280元；晚餐平日1,380元、假日1,680元，以上均另加10%服務費。
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